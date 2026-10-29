Inauguran Expomóvil Banreservas 2026 en República Dominicana

El Banco de Reservas inauguró ayer miércoles Expomóvil Banreservas 2026, su tradicional feria automotriz, con una tasa de interés desde 6.85 %, financiamientos de hasta el 90 % del valor del vehículo y plazos de hasta siete años para pagar.

El anuncio fue realizado por el presidente ejecutivo de la institución financiera, Leonardo Aguilera, en un acto que reunió a representantes de concesionarios, dealers y líderes del sector automotriz nacional, con motivo del inicio de la feria, que se celebrará del 29 de octubre al primero de noviembre.

La feria permitirá a los clientes pagar sus financiamientos en febrero del 2027, además de beneficiarse de la modalidad de Cuota Móvil y de recibir gratuitamente un kit de Paso Rápido.

Como novedad de esta edición, Banreservas ofrecerá hasta un 15 % de devolución a los clientes que realicen el pago de separación de sus vehículos utilizando tarjetas de crédito participantes de la institución en concesionarios seleccionados.

La promoción estará vigente durante los cuatro días de la feria y aplicará conforme a las condiciones establecidas para las tarjetas participantes, incluyendo montos mínimos de consumo y límites de devolución.