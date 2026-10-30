Infotep y Aneih diseñarán programa para formar talento industrial

El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) y la Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera (Aneih) trabajarán en el desarrollo de un programa para identificar las necesidades de talento humano del sector industrial y diseñar soluciones de formación que contribuyan a mejorar la productividad, la calidad y la competitividad de las empresas.

El presidente de la Aneih, Ángelo Viro, destacó la importancia del capital humano para el sector empresarial y lo definió como el recurso más valioso, por su papel en el desempeño de las operaciones, la productividad y la capacidad de competir en el mercado.

La directora de Competitividad Empresarial del Infotep, Rayza Pichardo, detalló que la iniciativa contempla la creación de una mesa técnica integrada por representantes de ambas entidades, un levantamiento de las necesidades de capacitación de las empresas asociadas y la elaboración de un plan de formación que priorice las competencias requeridas por la industria. También prevé establecer indicadores compartidos para medir los resultados.

Pichardo ofreció los detalles del programa durante una conferencia en el cóctel empresarial de la Aneih, bajo el tema "Talento técnico para una industria que compite".

Explicó que el programa combinará capacitación del personal, asesoría y asistencia técnica, así como formación dual, modalidad que integra el aprendizaje teórico y tecnológico en los centros del Infotep con la práctica en las empresas.

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Durante su exposición, la funcionaria explicó que la formación técnico profesional debe responder a los cambios en los procesos productivos derivados de la incorporación de la inteligencia artificial, la automatización y la digitalización.

Diagnóstico

La directora de Competitividad Empresarial del Infotep sostuvo que la capacitación debe partir de un diagnóstico de las brechas de competencias y de los puestos críticos de cada empresa, para luego priorizar las necesidades, diseñar y ejecutar las acciones formativas y medir sus resultados.

Entre los indicadores para evaluar el impacto de la formación mencionó la reducción de errores, la optimización de los tiempos de trabajo, la mejora de la calidad y el aumento de la productividad.