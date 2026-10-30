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Barrick Pueblo Viejo apoya creación de una Guía de Negocios para empresas de Sánchez Ramírez

La herramienta busca contribuir a nuevas relaciones comerciales y al fortalecimiento de la competitividad local.

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    Barrick Pueblo Viejo apoya creación de una Guía de Negocios para empresas de Sánchez Ramírez
    Representantes de Barrick Pueblo Viejo, Uteco y la Cámara de Comercio y Producción de Sánchez Ramírez durante la presentación de la Guía de Negocios de la provincia. (FOTOGRAFÍA CEDIDA)

    Barrick Pueblo Viejo informó este viernes sobre su apoyo a la creación de la Guía de Negocios de Sánchez Ramírez, una iniciativa que busca fortalecer el tejido empresarial de la provincia mediante un directorio digital que permitirá promover los negocios locales y conectarlos con potenciales clientes y oportunidades comerciales.

    A través de una nota de prensa, la empresa informó que el proyecto es desarrollado por la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (Uteco) y la Cámara de Comercio y Producción de Sánchez Ramírez, con la participación de Barrick Pueblo Viejo, que contribuye a su financiamiento.

    La plataforma, disponible en guiadenegocios.camarascsr.com, y facilitará la promoción de las empresas locales y su conexión con potenciales clientes y oportunidades de negocio. 

    Más de 600 empresas registradas

    Como parte del levantamiento empresarial, se completaron 684 registros, equivalentes a cerca del 73 % de una base de 941 negocios con Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) vigente.

    El diagnóstico también identificó oportunidades para fortalecer la presencia digital de las empresas y ampliar su visibilidad, en una provincia cuyo tejido empresarial está compuesto principalmente por microempresas.

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    Una inversión de RD$3 millones

    La iniciativa cuenta con una inversión conjunta de RD$3,029,970. La Cámara de Comercio y Producción de Sánchez Ramírez tendrá a su cargo la administración y actualización de la plataforma, con el propósito de garantizar su continuidad.

    A través de esta herramienta, consumidores, empresas y otros actores podrán localizar negocios de la provincia, conocer sus productos y servicios y establecer nuevas relaciones comerciales.

    Con su participación, Barrick Pueblo Viejo reafirma su compromiso con el fortalecimiento de las capacidades locales y el respaldo a iniciativas orientadas a impulsar la competitividad empresarial y el crecimiento sostenible de las comunidades y su entorno.

    Pueblo Viejo está ubicado en la provincia Sánchez Ramírez, República Dominicana, y es operado por Pueblo Viejo Dominicana Corporation, una empresa conjunta entre Barrick (60 %) y Newmont (40 %). La operación desarrolla programas de investigación, monitoreo, gestión ambiental, restauración y educación ambiental orientados a comprender mejor el territorio y contribuir a la conservación de la biodiversidad presente en su entorno.

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