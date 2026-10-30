Colmaderos piden facilidades para implementar la facturación electrónica

Representantes de la Central Nacional de Detallistas Unidos (CNDU). ( CEDIDA POR LA CNDU )

La Central Nacional de Detallistas Unidos (CNDU) solicitó al presidente Luis Abinader y al director general de Impuestos Internos, Pedro Urrutia, ampliar la prórroga para que los colmados puedan incorporarse a la facturación electrónica, debido a las limitaciones tecnológicas, logísticas y de personal que enfrenta el sector.

Ricardo Rosario, presidente de la entidad, explicó que, pese a las jornadas de orientación realizadas con empresas especializadas, la cantidad de pequeños negocios inscritos continúa siendo reducida.

Rosario también planteó la posibilidad de que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) emita facturas electrónicas sin costo para los pequeños negocios que cuenten con el registro correspondiente y necesiten facturar a empresas o instituciones formalizadas.

El dirigente ofreció estas declaraciones durante la tercera edición del Foro Conversando con los Detallistas, celebrado en Los Alcarrizos, donde se abordaron estrategias para enfrentar la competencia y fortalecer los negocios minoristas.

En el encuentro participaron Alexander Cruz González, del programa A Comer del Campo al Colmado; Teodoro Adón, presidente de Empresas El Primo, y Fellito Luna, presidente de la Cooperativa de Ahorro, Crédito y Servicios Múltiples Detallistas Unidos (Coopenadu).

Rol de los colmados

La CNDU destacó que los colmados constituyen una importante fuente de empleo y sustento para miles de familias dominicanas. Sin embargo, señaló que enfrentan desafíos relacionados con los costos operativos, los impuestos, el financiamiento y la modernización tecnológica.

Rosario sostuvo que es necesario impulsar medidas que faciliten la formalización y modernización del sector, sin comprometer la sostenibilidad de estos negocios, que consideró fundamentales para el comercio de proximidad en la República Dominicana.

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