Madrid acogerá la Semana Dominicana en España

Las infraestructuras, la energía y el transporte ofrecen también un campo de colaboración para las empresas españolas. ( IBERIA ARCHIVO )

República Dominicana se ha marcado el objetivo de duplicar su producto interior bruto real para 2036. Un horizonte que abre el interés por las oportunidades de inversión y colaboración en sectores como las infraestructuras, el transporte, la energía o la industria tecnológica, sin dejar de lado ell turismo y el mercado inmobiliario.

En este contexto, Madrid acogerá del 2 al 6 de noviembre la tercera edición de la Semana Dominicana en España (SEDE), que reunirá a representantes políticos y empresarios de ambos países para impulsar las relaciones comerciales, la inversión y la cooperación.

El encuentro permitirá acercar al tejido empresarial español una visión más amplia de la economía dominicana.

A los sectores que tradicionalmente han concentrado el interés inversor -turismo e inmobiliario- se suman nuevas áreas de desarrollo, como los semiconductores y la fabricación de productos médicos, así como el potencial de las tierras raras, vinculadas a las cadenas de suministro de industrias tecnológicas y energéticas.

Las infraestructuras, la energía y el transporte ofrecen también un campo de colaboración para las empresas españolas. El desarrollo de estos ámbitos y la actividad logística forman parte de la conversación sobre cómo ampliar la capacidad productiva del país y reforzar sus conexiones con los mercados internacionales.

Nuevas relaciones de negocios

El programa de Sede incluirá, entre otras cosas, que facilitarán el intercambio de información y el contacto entre instituciones, empresas y profesionales:

Un foro logístico

Un foro inmobiliario

Un foro jurídico,

La cita busca favorecer nuevas relaciones de negocio y proyectos conjuntos, en un momento en el que República Dominicana aspira a diversificar su economía y avanzar hacia actividades de mayor valor añadido.

El ámbito inmobiliario permitirá abordar, además, una cuestión de especial interés también en España: el acceso a la primera vivienda, para lo que se expondrán algunas iniciativas dominicanas dirigidas a facilitar la compra, como Mi Vivienda Feliz, que aportan un enfoque social a un sector que suele analizarse desde la promoción y la inversión.

Junto a su vertiente económica e institucional, la Semana Dominicana mantiene su objetivo de estrechar los vínculos culturales e identitarios entre ambos países. Una oportunidad para compartir y ampliar redes profesionales de forma bilateral.

Te puede interesar Alarma en España: comercios se blindan ante convocatoria de protestas juveniles para este sábado