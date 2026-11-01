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Madrid acogerá la Semana Dominicana en España

Se llevará a cabo del 2 al 6 de noviembre en busca impulsar el comercio y la inversión

  • Europa Press - Twitter
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Madrid acogerá la Semana Dominicana en España
Las infraestructuras, la energía y el transporte ofrecen también un campo de colaboración para las empresas españolas. (IBERIA ARCHIVO)

 República Dominicana se ha marcado el objetivo de duplicar su producto interior bruto real para 2036. Un horizonte que abre el interés por las oportunidades de inversión y colaboración en sectores como las infraestructuras, el transporte, la energía o la industria tecnológica, sin dejar de lado ell turismo y el mercado inmobiliario.

En este contexto, Madrid acogerá del 2 al 6 de noviembre la tercera edición de la Semana Dominicana en España (SEDE), que reunirá a representantes políticos y empresarios de ambos países para impulsar las relaciones comerciales, la inversión y la cooperación.

El encuentro permitirá acercar al tejido empresarial español una visión más amplia de la economía dominicana.

A los sectores que tradicionalmente han concentrado el interés inversor -turismo e inmobiliario- se suman nuevas áreas de desarrollo, como los semiconductores y la fabricación de productos médicos, así como el potencial de las tierras raras, vinculadas a las cadenas de suministro de industrias tecnológicas y energéticas.

Las infraestructuras, la energía y el transporte ofrecen también un campo de colaboración para las empresas españolas. El desarrollo de estos ámbitos y la actividad logística forman parte de la conversación sobre cómo ampliar la capacidad productiva del país y reforzar sus conexiones con los mercados internacionales.

Nuevas relaciones de negocios

El programa de Sede incluirá, entre otras cosas, que facilitarán el intercambio de información y el contacto entre instituciones, empresas y profesionales:

  • Un foro logístico
  • Un foro inmobiliario
  • Un foro jurídico

La cita busca favorecer nuevas relaciones de negocio y proyectos conjuntos, en un momento en el que República Dominicana aspira a diversificar su economía y avanzar hacia actividades de mayor valor añadido.

El ámbito inmobiliario permitirá abordar, además, una cuestión de especial interés también en España: el acceso a la primera vivienda, para lo que se expondrán algunas iniciativas dominicanas dirigidas a facilitar la compra, como Mi Vivienda Feliz, que aportan un enfoque social a un sector que suele analizarse desde la promoción y la inversión.

Junto a su vertiente económica e institucional, la Semana Dominicana mantiene su objetivo de estrechar los vínculos culturales e identitarios entre ambos países. Una oportunidad para compartir y ampliar redes profesionales de forma bilateral. 

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