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El CECCOM clausura fábrica clandestina de cartón en San Antonio de Guerra

Durante el operativo, se decomisaron 1,000 galones de gasoil y un tanque de combustible de 5,000 litros, valorados en RD$2,250,000

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    El CECCOM clausura fábrica clandestina de cartón en San Antonio de Guerra
    Autoridades decomisan fábrica de cartón en Guerra. (CEDIDA A DIARIO LIBRE)

    El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), a través del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM), encabezó un operativo en el que resultó clausurada una fábrica clandestina de cartón, operada por extranjeros en el municipio de San Antonio de Guerra.

    • El operativo, contó con el apoyo de la Dirección General de Migración (DGM), quien verificó los estatus en el país de estos extranjeros de origen asiático y el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), entidad que paralizó la obra por violaciones a la Ley 687-82 sobre Reglamentos Técnicos para la Preparación y Ejecución de Proyectos.

    De acuerdo con una nota de prensa, el ministro de Industria y Comercio, Yayo Sanz Lovatón, explicó que la República Dominicana es un país abierto para las inversiones extranjeras y el comercio, siempre y cuando se establezcan en el país en el marco de la Ley.

    Decomiso de combustible

    En la acción se decomisaron un tanque de combustible con capacidad de 5,000 litros y se retuvieron 1,000 galones de gasoil, con un valor total estimado en RD$2,250,000.

    El establecimiento denominado "Fábrica Cartesa", carecía por completo del Certificado de Uso de Suelo, de autorizaciones para sus actividades comerciales y contrató personal extranjero de manera irregular.

    Durante una inspección técnica realizada en el complejo, el cual está integrado por tres amplias naves industriales y un edificio de cuatro niveles destinado a oficinas y residencias, los miembros del CECCOM desmantelaron un almacén de combustibles que operaba de manera clandestina y sin las regulaciones exigidas por la Ley No. 112-00 de Hidrocarburos.

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