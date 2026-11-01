El CECCOM clausura fábrica clandestina de cartón en San Antonio de Guerra

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), a través del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM), encabezó un operativo en el que resultó clausurada una fábrica clandestina de cartón, operada por extranjeros en el municipio de San Antonio de Guerra.

El operativo, contó con el apoyo de la Dirección General de Migración (DGM), quien verificó los estatus en el país de estos extranjeros de origen asiático y el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), entidad que paralizó la obra por violaciones a la Ley 687-82 sobre Reglamentos Técnicos para la Preparación y Ejecución de Proyectos.

De acuerdo con una nota de prensa, el ministro de Industria y Comercio, Yayo Sanz Lovatón, explicó que la República Dominicana es un país abierto para las inversiones extranjeras y el comercio, siempre y cuando se establezcan en el país en el marco de la Ley.

Decomiso de combustible

En la acción se decomisaron un tanque de combustible con capacidad de 5,000 litros y se retuvieron 1,000 galones de gasoil, con un valor total estimado en RD$2,250,000.

El establecimiento denominado "Fábrica Cartesa", carecía por completo del Certificado de Uso de Suelo, de autorizaciones para sus actividades comerciales y contrató personal extranjero de manera irregular.

Durante una inspección técnica realizada en el complejo, el cual está integrado por tres amplias naves industriales y un edificio de cuatro niveles destinado a oficinas y residencias, los miembros del CECCOM desmantelaron un almacén de combustibles que operaba de manera clandestina y sin las regulaciones exigidas por la Ley No. 112-00 de Hidrocarburos.