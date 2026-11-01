El programa RD Inteligente registra más de 73 mil personas en formación en inteligencia artificial

Jimmy Rosario Bernard, Luis Abinader, José Ignacio Paliza y Rafael Santos Badía. ( CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES )

El programa RD Inteligente registra 73,111 personas en formación en inteligencia artificial (IA), luego de sumar 1,685 nuevas inscripciones durante la última semana.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno y desarrollada con la participación del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), tiene como propósito ampliar el acceso al conocimiento tecnológico y preparar el talento nacional para las nuevas exigencias del empleo.

De acuerdo con los datos del programa, el grupo más numeroso corresponde a personas de entre 20 y 44 años, con 27,521 participantes, equivalentes al 43 % del total. También se reportan 18,811 jóvenes de entre 18 y 29 años, mientras que 14,753 inscritos pertenecen al sector privado.

Según una nota de prensa de la entidad, la participación se extiende a distintas zonas del país. Santo Domingo concentra 21,607 personas, seguido del Distrito Nacional, con 18,348; Santiago, con 4,623; San Cristóbal, con 4,397, y La Altagracia, con 2,301.

El alcance de la iniciativa también incluye emprendedores, representantes de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), profesionales de la salud y trabajadores de diferentes áreas productivas, una diversidad que refleja el interés por incorporar herramientas de inteligencia artificial en actividades que van más allá del sector tecnológico.

Formación para la economía digital

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/01/whatsapp-image-2026-11-01-at-13524-pm-ebf8872b.jpeg Jimmy Rosario Bernard, rector Itla. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

En el ámbito institucional, el ITLA figura entre las cinco entidades con mayor participación en RD Inteligente, con 585 personas vinculadas al programa.

Su rector, Jimmy Rosario Bernard, considera que ampliar el acceso a la formación tecnológica es fundamental para desarrollar el talento dominicano y aprovechar las oportunidades de la transformación digital. La capacitación en inteligencia artificial, sostiene, permite incorporar herramientas para mejorar el desempeño profesional, optimizar procesos y fomentar la innovación en distintos sectores.

Por su parte, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, ha destacado la importancia de fortalecer las capacidades del talento local como complemento a las inversiones tecnológicas y las alianzas estratégicas establecidas con compañías internacionales como Google y NVIDIA, orientadas a impulsar el posicionamiento del país como centro regional de innovación.

El presidente Luis Abinader también ha reiterado que el uso ético y extendido de la inteligencia artificial constituye una herramienta importante para avanzar hacia un Estado más eficiente y cercano a la ciudadanía.

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