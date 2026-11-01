La RD inaugura Semana Dominicana en Londres para impulsar comercio e inversión

De izquierda a derecha, Carol van der Walt, embajadora del Reino Unido ante la República Dominicana; Ryan Polanco, presidente de la Cámara Británica de Comercio de la República Dominicana; Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional; Rosa Hernández de Grullón, embajadora de la República Dominicana ante el Reino Unido, y José Leopoldo Vicini, socio del Grupo INICIA. ( CEDIDA POR EL ADN )

La República Dominicana inició este domingo la XII edición de la Semana Dominicana en Reino Unido, una jornada que busca fortalecer las relaciones comerciales y diplomáticas entre ambos países y promover nuevas oportunidades de inversión.

La actividad fue inaugurada por la Cámara Británica de Comercio de la República Dominicana (BritChamDR) y la Embajada dominicana en Reino Unido, durante un cóctel de bienvenida ofrecido por INICIA en The Travellers Club, en Londres.

El acto contó con la participación de representantes diplomáticos, empresariales y gubernamentales de ambas naciones, entre ellos la embajadora dominicana Rosa Hernández de Grullón; el presidente de BritChamDR, Ryan Polanco; y la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía.

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También estuvieron presentes José Leopoldo Vicini, en representación de INICIA; Carol van der Walt, embajadora del Reino Unido en República Dominicana, y Oliver Ballhatchet, comisionado adjunto de Comercio británico para América Latina y el Caribe.

Durante la apertura, los representantes destacaron la importancia de continuar estrechando los vínculos entre los dos países y generar espacios de colaboración para el sector empresarial.

Agenda hasta el 5 de noviembre

La programación de la Semana Dominicana se extenderá hasta el próximo 5 de noviembre e incluye reuniones empresariales, paneles especializados y encuentros institucionales.

Entre los temas que serán abordados figuran la transición energética, las finanzas verdes, la inteligencia artificial y la promoción turística del país.

La agenda también contempla la participación dominicana en la feria World Travel Market (WTM) London y concluirá con la tradicional Noche de Tabaco y Ron, en la Embajada Dominicana.

La iniciativa, que acumula más de una década de trayectoria, se ha convertido en una plataforma para promover el intercambio comercial, atraer inversiones y fortalecer la cooperación entre República Dominicana y Reino Unido.

La apertura de esta edición coincide con un período de dinamismo en las relaciones económicas bilaterales, luego de que el intercambio comercial entre ambos países alcanzara un máximo histórico en 2025, según los organizadores.