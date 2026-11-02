El Banco Popular promueve en Londres las oportunidades de inversión de la República Dominicana

Desde la izquierda: Robinson Bou, Roberto Herrera, Antonia Antón, Josephine Maalouf, Rosa Hernández, Christopher Paniagua, Encarna Piñero, Chris Bennett y Gustavo García. ( CEDIA POR EL BANCO POPULAR )

El Banco Popular auspició el desayuno empresarial "República Dominicana: inversión, negocios y nuevas oportunidades", en el marco de la XII Semana Dominicana en el Reino Unido, con el propósito de promover las fortalezas de la economía nacional, presentar oportunidades de inversión en sectores estratégicos y estrechar los vínculos con la comunidad empresarial y financiera británica.

El encuentro reunió a empresarios, inversionistas y representantes de instituciones financieras interesados en conocer las ventajas competitivas de la República Dominicana como destino de inversión y plataforma regional de negocios.

Durante la actividad se destacaron las oportunidades que ofrecen sectores como turismo, energía, infraestructura, logística y manufactura, así como el potencial de colaboración entre ambos países para atraer capital, tecnología y conocimiento especializado.

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La jornada contó con las palabras de apertura del presidente ejecutivo del Banco Popular, Christopher Paniagua, y la intervención de la embajadora de la República Dominicana ante el Reino Unido, Rosa Hernández de Grullón.

Asimismo, incluyó una presentación sobre las oportunidades de inversión en el país, a cargo de Vladimir Pimentel, director ejecutivo de ProDominicana, y un panel empresarial en el que se compartieron experiencias sobre el desarrollo de negocios e inversiones en el país.

RD: destino atractivo para la inversión

Durante su intervención, Hernández de Grullón destacó que la República Dominicana ofrece una combinación excepcional de "estabilidad, incentivos para la inversión y la mejor conectividad de la región", al tiempo que identificó al Reino Unido como "un socio natural", por su capital, tecnología, conocimiento, acceso a mercados y larga tradición de cooperación.

"Nuestro objetivo hoy es claro: atraer inversión británica a la República Dominicana, con un enfoque centrado en el crecimiento, la competitividad y el desarrollo sostenible", subrayó la diplomática.

Por su parte, el presidente ejecutivo del Banco Popular destacó que el país se ha consolidado como una de las economías más dinámicas y estables de América Latina y el Caribe, respaldada por un crecimiento económico sostenido, estabilidad política y social, un clima favorable para los negocios y una estrecha colaboración entre los sectores público y privado.

Paniagua señaló que estas condiciones, junto con su ubicación estratégica, conectividad y diversificación económica, han contribuido a fortalecer la confianza de los inversionistas internacionales y a posicionar al país como un destino atractivo para nuevos proyectos.

"Queremos invitar a la comunidad empresarial británica a mirar a la República Dominicana no solo como un destino turístico, sino también como una plataforma desde el Caribe para desarrollar proyectos, conectar mercados y participar en la transformación de nuestra economía", afirmó.

Resaltó que el Banco Popular, además de ofrecer soluciones financieras, desempeña un papel activo en la promoción de inversiones, facilitando relaciones empresariales, compartiendo su conocimiento del mercado y acompañando a los inversionistas en la identificación, estructuración y financiamiento de proyectos.

Intercambio de experiencias

Como parte de la agenda, los participantes conocieron una presentación sobre el desempeño macroeconómico de la República Dominicana, la evolución de la inversión extranjera directa, la conectividad, el acceso a mercados internacionales y las oportunidades existentes en sectores de alto potencial.

Posteriormente, el panel "Doing business in the Dominican Republic: the investor experience" permitió compartir experiencias de empresarios vinculados a distintas actividades productivas, quienes abordaron las condiciones para invertir y desarrollar negocios en el país, así como las posibilidades de fortalecer la participación de empresas británicas en nuevos proyectos.

El panel fue moderado por Roberto Herrera, presidente del consejo de CEPSA, y contó con la participación de Josephine Maalouf, vicepresidenta de Corporación Lady Lee; Encarna Piñero, CEO global de Grupo Piñero; Chris Bennett, director general de The Caribbean Council, y Gustavo García, presidente del consejo de administración de la Empresa Generadora de Electricidad Itabo.