Ligia Bonetti llama a Centroamérica y RD a competir como una sola región industrial

La presidente ejecutiva de Grupo SID, Ligia Bonetti, propuso construir una agenda industrial conjunta entre Centroamérica y República Dominicana, con un horizonte de 10 años, metas verificables y compromisos definidos que permita transformar el potencial productivo de la región en ventajas competitivas sostenibles.

Durante su participación en el Congreso regional de la industria Fecaica, donde dictó la conferencia "De la oportunidad a la competitividad: el liderazgo industrial para construir una plataforma regional de alcance global", sostuvo que el desarrollo industrial de 2036 dependerá de las decisiones que tomen hoy los sectores productivos, gobiernos e instituciones académicas para anticiparse a los cambios tecnológicos y fortalecer las capacidades de la región.

Como primer paso, Bonetti propuso que cada gobierno designe un representante encargado de trabajar junto al sector industrial en la elaboración de esta agenda, que deberá establecer las capacidades que la región busca desarrollar, las contribuciones de cada país y los resultados que se revisarán anualmente.

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La ejecutiva planteó presentar avances en el próximo congreso e invitó a la academia y a los organismos internacionales a sumarse a la iniciativa.

La propuesta busca fortalecer la coordinación regional y ofrecer mayor previsibilidad a las empresas al momento de decidir sus inversiones, desarrollar proveedores y planificar sus necesidades de talento.

Datos, tecnología y talento

Otro de los ejes de la propuesta es aprovechar la información que generan diariamente las fábricas, las aduanas y los puertos para mejorar la toma de decisiones y orientar las inversiones hacia resultados concretos.

Bonetti señaló que, aunque la región dispone de más herramientas tecnológicas que en el pasado, persisten desafíos en innovación, investigación y desarrollo y productividad. Por ello, consideró necesario utilizar la información disponible para identificar oportunidades, medir avances y orientar las inversiones hacia resultados concretos.

Al citar el informe sobre el Futuro del Empleo 2025, del Foro Económico Mundial, indicó que el 39 % de las competencias actuales podría cambiar o quedar obsoletas hacia 2030, mientras que el 63 % de los empleadores consultados considera las carencias de competencias una barrera importante para transformar sus negocios.

Como respuesta, la empresaria planteó impulsar la recapacitación profesional de los trabajadores, para que puedan actualizar sus competencias y adaptarse a las nuevas tecnologías. Destacó que este proceso debe ir más allá de la formación técnica e incorporar habilidades como la capacidad de aprender y adaptarse, el pensamiento crítico y el buen juicio.

Identificar dónde competir y asumir compromisos

En materia de inversión, planteó que Centroamérica debe identificar los sectores en los que ya cuenta con experiencia productiva, conocimiento acumulado y oportunidades de crecimiento internacional. Entre las capacidades mencionadas figuran la agroindustria, los alimentos, los textiles, la confección y los dispositivos médicos.

Sugirió identificar dos o tres eslabones estratégicos de las cadenas de valor en los que los países puedan complementar sus fortalezas y concentrar recursos en formación, investigación aplicada e inversión productiva.

La presidenta de Grupo SID enfatizó que desarrollar una plataforma regional de alcance global también exige asumir responsabilidades, establecer compromisos medibles y rendir cuentas sobre los resultados.

La ejecutiva concluyó con un llamado a fortalecer la colaboración entre los países, bajo el concepto Cerca, construido a partir de las iniciales de las cinco líneas de acción planteadas en su intervención: cocrear, escanear, reprogramar, competir y asumir.

"Estar Cerca nos permite competir frente al mundo como una sola región, afirmó, al invitar a los líderes empresariales e institucionales a convertir las oportunidades identificadas en una agenda de trabajo compartida.