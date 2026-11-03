Grupo Puntacana se mantiene por cuarto año entre empresas más responsables y con mejor reputación

De izquierda a derecha el director regional de Merco para Centroamérica y República Dominicana, Luis Álvarez, Jessica Quezada Rizik, directora de Comunicaciones y Relaciones Públicas de Grupo Puntacana y Rosaily Rodríguez directora de Merco República Dominicana. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO )

El Grupo Puntacana se mantiene, por cuarto año consecutivo, entre las 10 empresas más responsables y con mejor reputación de la República Dominicana.

En la cuarta edición del ranking Merco Empresas 2026, ocupó el cuarto lugar entre las empresas más responsables del país.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/04/whatsapp-image-2026-11-03-at-223122-58f5820d.jpeg De izquierda a derecha Jessica Rizik y Stephanie Rodríguez Gómez, representantes de Grupo Puntacana. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO)

En esta categoría también figuran Casa Brugal, Grupo Rica, Claro, Cervecería Nacional Dominicana, Banco BHD, Grupo Ramos y Banreservas.

Las empresas seleccionadas forman parte de un grupo de 100 compañías evaluadas por el monitor.

Empresas con mejor reputación

En cuanto a las empresas con mejor reputación del país, Grupo Puntacana alcanzó la sexta posición.

En esta categoría también se encuentran la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, Cervecería Nacional Dominicana, Banco Popular, Casa Brugal, Grupo Rica, Grupo Ramos, Banco BHD, Banreservas y Claro.

Asimismo, la empresa se ubicó en el quinto lugar entre las organizaciones con mejores equipos de comunicación. En esta clasificación también aparecen Banreservas, Cervecería Nacional Dominicana, Banco BHD, Banco Popular, Casa Brugal, Grupo Universal, Grupo Rica y Claro.

De igual manera, Grupo Puntacana se posicionó entre las cinco empresas más éticas y con mejor gobierno corporativo. También alcanzó el primer lugar entre las compañías más responsables con el medioambiente y el segundo puesto en responsabilidad social.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/04/whatsapp-image-2026-11-03-at-221005-e9254d8f.jpeg Rosaily Rodríguez, directora de Merco República Dominicana. (DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO)

Además en el ranking sectorial Grupo Puntacana lideró en el sector turismo.

En representación del Grupo Puntacana, los reconocimientos fueron recibidos por Jessica Quezada Rizik, directora de Comunicaciones y Relaciones Públicas de Grupo Puntacana y Stephanie Rodríguez Gómez, coordinadora Jr. de Mercadeo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/04/whatsapp-image-2026-11-03-at-221006-bed11a0c.jpeg El director regional de Merco para Centroamérica y República Dominicana, Luis Álvarez (DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO)

Durante la presentación de los resultados, el director regional de Merco para Centroamérica y República Dominicana, Luis Álvarez, explicó que el proceso de selección de las empresas con mejor reputación y mayor responsabilidad tomó varios meses.

"Cerca de 14 públicos (sectores) han participado en las diferentes evaluaciones que conforman el proceso, en el que también tenemos la participación de varios directivos de grandes empresas y expertos", expresó.

Álvarez señaló que el propósito de Merco es convertirse en un verdadero instrumento de gestión para que las empresas fortalezcan sus estrategias de reputación y conecten con sus distintos públicos.

"La reputación construye confianza y la confianza genera mejores negocios. Ese es el propósito que tenemos a través del monitor que presentamos, en este caso, en su cuarta edición" Luis Álvarez director regional de Merco para Centroamérica y República Dominicana “

"La reputación construye confianza y la confianza genera mejores negocios. Ese es el propósito que tenemos a través del monitor que presentamos, en este caso, en su cuarta edición", manifestó.

Asimismo, reiteró que Merco es mucho más que un ranking, pues se ha convertido en un monitor de referencia en distintos países.

Metodología

Este año, Merco incorporó el liderazgo como parte de sus indicadores de evaluación, además de la inteligencia artificial.

En total, fueron mencionadas 213 empresas, de las cuales se seleccionaron las 100 que obtuvieron las mejores puntuaciones, de acuerdo con las evaluaciones y valoraciones de expertos.

Por su parte, la directora de Merco, Rosaily Rodríguez, explicó que las 100 compañías seleccionadas fueron sometidas a una segunda evaluación, en la que participaron expertos de diferentes sectores.

Entre estos figuran analistas financieros, periodistas de información económica, organizaciones no gubernamentales (ONG), representantes del sector laboral, entidades de defensa de los derechos de los consumidores e instituciones del sector público.