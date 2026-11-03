ProDominicana gestionará apoyo de instituciones del Estado a empresas chinas

Empresarios chinos y funcionarios de ProDominicana durante el recorrido. ( CEDIDA POR PRODOMINICANA )

El Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana) se comprometió a gestionar la conexión entre empresas china que operan en la zona franca de San Antonio de Guerra con varios ministerios, de modo que las distintas instituciones del Estado les brinden apoyo directo a través de sus responsables.

Durante un recorrido de una delegación de ProDominicana por el parque industrial, la institución dijo que facilitará guías y herramientas que orienten a las empresas sobre las políticas y normativas que deben seguir para su buen funcionamiento.

Los funcionarios visitaron las instalaciones de varias compañías de capital asiático establecidas en la zona franca y se reunieron con sus directivos para conocer su operación, los planes de exportación y sus necesidades institucionales

La comitiva estuvo encabezada por el director de Inversión, Zanony Severino, junto al gerente de Negocios de Inversión, José Luis Gómez, y el ejecutivo de Negocios de Inversiones, Eduardo del Castillo.

Durante el recorrido, los representantes de ProDominicana visitaron las plantas de Aqua Armor New Material, donde fueron recibidos por su director de Producción, Shubin Wu; Purerest Industries, atendidos por su gerente general, Haobo Zhou; J&M Extrutech, con su gerente general, Jinhui Zhuang; y Kingtom Aluminio, recibidos por su presidente, Shanfeng Zheng.

Operar conforme a normativa de ZF

Los empresarios agradecieron el acompañamiento recibido y reafirmaron su compromiso de operar conforme a la normativa de zona franca, cumplir sus obligaciones fiscales, garantizar la seguridad laboral y generar empleos de calidad para la comunidad local.

Asimismo, manifestaron su interés en mantener una comunicación continua con ProDominicana para aprovechar los beneficios del régimen, conocer los programas de apoyo a la inversión y fortalecer su competitividad en los mercados internacionales.

"Trabajaremos de la mano con las instituciones del Estado para consolidar una imagen de confianza, legalidad y responsabilidad social. Crecemos junto a República Dominicana, aportando al desarrollo económico y social del país", expresaron los empresarios.