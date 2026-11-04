Empresas pueden reducir costos y generar nuevos ingresos con modelos de producción sostenibles

Gabriel García Martínez, académico español de la Universitat Politècnica de València (UPV), disertó sobre sostenibilidad en el II Encuentro de Innovación y Calidad. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

Las empresas están necesitando desarrollar estrategias para que sus modelos de negocio estén cada vez más orientados hacia la sostenibilidad, adoptando para ello prácticas con las cuales puedan reducir sus costos de producción, aprovechar mejor sus recursos, generar nuevas fuentes de ingresos e incorporar soluciones que fortalezcan su competitividad.

Para Gabriel García Martínez, académico español de la Universitat Politècnica de València (UPV), el ecosistema empresarial global atraviesa por cinco transiciones simultáneas en materia climática, energética, circular, digital y social que exige a las organizaciones del presente replantear todos sus procesos productivos.

"Competir ya no consiste únicamente en ser más eficiente, sino también en anticipar cambios, innovar y crear valor de forma sostenible", aseguró el catedrático al participar en el II Encuentro de Innovación y Calidad, organizado por la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera (Aneih).

Actuar con coherencia

En su conferencia "Competir transformando: innovación, sostenibilidad y nuevos modelos de gestión empresarial", García Martínez advirtió que este proceso de adaptación que exige el mundo empresarial de hoy exige actuar con coherencia entre lo que se dice y lo que se hace.

"No podemos pensar en producir un producto verde que esté basado en un producto que lo soporte una cadena de suministros intensiva que suponga una importante huella de carbono (...); no podemos pensar en aumentar la eficiencia de nuestras organizaciones basado en condiciones laborales deficientes", citó a modo de ejemplo al respecto.

Señaló que las empresas deben saber gestionar las contradicciones (o trade-offs) que surgen al intentar conciliar aspectos como la rentabilidad de sus negocios, su sostenibilidad ambiental y el bienestar social que generan.

Alternativas para la transformación

El experto identificó seis caminos para transformar los modelos de negocio:

Hacer más con menos: a través de la eficiencia energética y material, la reducción de desperdicios, el mantenimiento y la optimización logística, con el objetivo de disminuir costos e impactos ambientales.

Convertir residuos en recursos: aprovechando subproductos, recuperando materiales y fomentando su reutilización. Se trata de prácticas de economía circular que permiten evitar gastos y generar ingresos adicionales.

Sustituir recursos y tecnologías: mediante insumos de menor impacto, procesos productivos más limpios y fuentes de energía renovable que reduzcan la dependencia de determinados suministros.

Vender servicios y no solamente productos: desarrollando soluciones que respondan a necesidades concretas de los consumidores. Citó como ejemplo los modelos de alquiler de vehículos frente a la propiedad individual.

Extender la responsabilidad y durabilidad de los productos: mediante esquemas de reparación, devolución y relaciones comerciales de largo plazo que permitan aprovechar mejor su ciclo de vida.

Resolver problemas ambientales y sociales mediante soluciones empresariales que puedan ampliarse: generando impactos positivos y nuevas oportunidades de negocio.

García Martínez precisó que estas alternativas pueden combinarse según las necesidades de cada organización.

"Los arquetipos son formas de innovar en el modelo, no recetas cerradas", agregó.

De igual forma, el catedrático destacó el potencial de la inteligencia artificial para acelerar estos procesos, desde la gestión de inventarios hasta la logística y el mantenimiento, mediante el rediseño de operaciones completas.

Transformación del sector industrial Durante la apertura del encuentro, el presidente de la Aneih, Ángelo Viro, afirmó que la innovación y la calidad deben integrarse a la estrategia empresarial para elevar la productividad y responder a los cambios tecnológicos. "No podemos aspirar a construir una industria del futuro con mentalidad del pasado", expresó.Viro sostuvo que la transformación debe alcanzar también a las mipymes, facilitándoles acceso a tecnologías, capacitación y estándares de calidad que les permitan participar en cadenas de valor más exigentes. Asimismo, destacó la necesidad de fortalecer la formación técnica y la colaboración entre universidades, empresas y Estado para desarrollar las competencias que demanda la industria.El dirigente empresarial consideró que invertir en conocimiento e innovación constituye una decisión estratégica para la sostenibilidad y el crecimiento de las organizaciones.

Leer más La falta de capacidades y de financiamiento limita a que mipymes se beneficien del uso de datos