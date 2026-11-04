La falta de capacidades y de financiamiento limita a que mipymes se beneficien del uso de datos

Gianna Franjul (izq.) se refirió a las limitaciones que muestran las mipymes al participar de un panel durante el II Encuentro de Innovación y Calidad, celebrado por la Aneih. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) dominicanas encaran obstáculos para aprovechar los datos que se generan en sus operaciones diarias, entre ellos el acceso al financiamiento, la disponibilidad de personal y las capacidades necesarias para que esa información se transforme en decisiones que mejoren su competitividad.

Solo las micro y las pequeñas empresas conforman el 94 % del tejido empresarial nacional, dedicadas en su mayoría a "actividades de subsistencia", una dinámica operativa que dificulta dedicar tiempo a la planificación, puntualizó la viceministra de Desarrollo Industrial del Ministerio de Industria y Comercio, Gianna Franjul.

Enfocarse solo en el día a día hace que a estas empresas les cueste más proyectarse hacia el futuro.

"Uno de los grandes desafíos que tienen esas organizaciones es que cuentan con esa información, incluso de una manera mecánica o rutinaria, pero no se están dando cuenta de que tienen oro en sus manos para la toma de decisiones", manifestó.

Las barreras

Al participar este miércoles en un panel durante el II Encuentro de Innovación y Calidad, la funcionaria identificó tanto la realización de un autodiagnóstico basado en las operaciones del negocio y el carecer de un acceso al financiamiento como las dos barreras que más impiden aprovechar la adopción de nuevas tecnologías (como la inteligencia artificial) en las industrias.

También destacó que la falta de empleados y de tiempo representa una limitación incluso para participar en capacitación continua para mejorar la administración de sus empresas.

Frente a esta situación, aseguró que el MICM impulsa un plan de innovación empresarial para concientizar a los micro, pequeños y medianos emprendedores sobre cómo el uso estratégico de los datos les puede ayudar a crecer y a desarrollarse.

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https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/04/ii-encuentro-de-innovacion-y-calidad-2-80297237.jpeg De izq. a der: Gianna Franjul, Omar Silié, Laura del Castillo y Walker Sterlin luego del panel del dato a la decisión: inteligencia de negocios para mejorar la productividad y la calidad, realizado en el encuentro este miércoles. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

Adopción de soluciones tecnológicas

Por su parte, el vicepresidente del Área de Data y Analítica del Banco Popular Dominicano, Omar Silié, citó tres condiciones fundamentales para aprovechar la información:

Calidad de los datos

Integración en las operaciones

Adopción de tecnologías.

"La analítica no es el fin, es el medio", afirmó, tras plantear que las empresas deben partir de problemas concretos del negocio antes de incorporar soluciones tecnológicas.

Recomendó "empezar pequeño, probar, aprender y escalar", además de monitorear continuamente los modelos analíticos implementados para poderlos adoptar a las nuevas tendencias tecnológicas y del mercado, que cada vez cambian con mucha mayor frecuencia.

En tanto, la directora técnica del Consejo Nacional de Competitividad (CNC), Laura del Castillo, resaltó la importancia de contar con información pertinente para diseñar políticas públicas y fortalecer la coordinación entre instituciones.

Asimismo, exhortó a las empresas a conocer las entidades estatales que pueden respaldarlas y a priorizar sus necesidades de mejora.