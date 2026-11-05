Pro Consumidor clausura ocho tiendas chinas por irregularidades en el Gran Santo Domingo

Pro Consumidor clausura ocho negocios chinos por incumplimientos que afectan a los consumidores. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE. )

El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) informó este jueves que clausuró temporalmente ocho establecimientos comerciales de propietarios chinos, tras detectar irregularidades que podrían afectar la salud, la seguridad y los derechos de los consumidores.

El director de la institución, Eddy Alcántara, informó que entre los negocios intervenidos figuran Home Plus, AMG Mall, Plaza Neza, Tienda Rojo Star, Tienda Nuevo Mundo e Import y Export, Sol, Playa y Arena, ubicados en Pantoja, Los Alcarrizos y otras zonas del Gran Santo Domingo.

Alcántara explicó que los cierres fueron dispuestos mediante las resoluciones 1934-26 y 1935-26, luego de inspecciones, evaluaciones técnicas y revisiones de las irregularidades detectadas.

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Irregularidades detectadas

Entre las faltas identificadas, mencionó la comercialización de productos sin los registros sanitarios correspondientes y la exhibición de artículos para adultos en espacios donde podían quedar a la vista de menores de edad.

Sobre este último punto, indicó que la situación podría vulnerar las disposiciones del Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

El funcionario señaló que las medidas se adoptaron luego de completar las evaluaciones de la Dirección Ejecutiva y de los técnicos especializados de la institución.

Las resoluciones establecen que las clausuras se mantendrán hasta que la Procuraduría General de la República concluya la investigación para la cual será apoderada por Pro Consumidor.

Alcántara reiteró que la entidad continuará realizando inspecciones y aplicando las medidas administrativas correspondientes ante establecimientos que incumplan las normas de protección al consumidor