Banreservas y la Corporación Financiera Internacional acuerdan fortalecer el comercio exterior

Nathalie Louat, directora global de comercio exterior de IFC y el presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, durante la firma del acuerdo. ( FOTO CEDIDA POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN DEL BANRESERVAS. )

El Banco de Reservas y la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial, firmaron un acuerdo estratégico para fortalecer el financiamiento al comercio exterior en el país.

La operación establece una facilidad de garantías no comprometida de hasta 100 millones de dólares para respaldar las obligaciones de pago asociadas a las operaciones de comercio exterior de la entidad financiera dominicana.

De acuerdo con una nota de prensa de la entidad bancaria, los términos del acuerdo se enmarcan en el Programa Global de Financiamiento de Comercio (GTFP) de IFC y amplían la capacidad de Banreservas para financiar operaciones internacionales, con el respaldo de la institución de desarrollo como garante, reduciendo así la exposición de la entidad frente a bancos internacionales.

El presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, afirmó que la firma representa un paso importante para la institución, al proyectar su fortaleza y liderazgo más allá del sistema financiero dominicano.

"Esta alianza fortalece nuestra capacidad para acompañar a los sectores productivos dominicanos en sus operaciones internacionales y abre nuevas oportunidades para que más empresas puedan competir, crecer y acceder a mercados globales", expresó Aguilera.

El acuerdo fue rubricado por Aguilera y Nathalie Louat, directora global de comercio exterior de IFC.

Impacto económico

El ejecutivo bancario resaltó que, con este acuerdo, Banreservas reafirma su compromiso con el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, transparencia y buenas prácticas, normativas anticorrupción, así como debida diligencia y conocimiento del cliente.

Agregó que esta alianza permitirá fortalecer el ecosistema de comercio exterior de la República Dominicana, ampliar el acceso al crédito para el sector empresarial, incrementar la competitividad de las exportaciones dominicanas e impulsar el crecimiento económico y la generación de empleos.

Por su parte, Carolina Rendón, representante del Grupo Banco Mundial en la República Dominicana, expresó: "Nos complace unir esfuerzos con Banreservas para dinamizar el comercio exterior, potenciar a las empresas locales y generar más puestos de trabajo en la República Dominicana".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/10/f40a0966-311c-40cf-bb2e-44fd725066dc-3d80e862.jpg En el centro, Nathalie Louat, directora global de comercio exterior de IFC; y Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas, tras la firma del acuerdo de cooperación entre las instituciones. Desde la izquierda les acompañan Roxanna Faily y Carolina Rendón, representantes del Banco Mundial; Ysidro García, vicepresidente ejecutivo senior de Negocios Banreservas; y José Obregón, vicepresidente ejecutivo de Negocios Internacionales de Banreservas. (CEDIDA POR BANRESERVAS)

Sectores beneficiados

Un aspecto relevante del acuerdo es que las operaciones podrán realizarse en las principales monedas internacionales, como dólares, euros y yenes, lo que amplía la capacidad de Banreservas para participar en transacciones de comercio exterior a escala global.

El acuerdo contempla beneficios directos para clientes de Banreservas vinculados a actividades de exportación e importación, industria y manufactura, comercio y distribución, agroindustria, así como pequeñas y medianas empresas.

Estos clientes podrán acceder a mejores condiciones de financiamiento, ampliar su presencia en mercados internacionales y reducir los riesgos asociados a sus transacciones comerciales. Las facilidades no aplican a empresas vinculadas a determinadas actividades excluidas, entre ellas, armas, tabaco, juegos de azar y sectores considerados ambientalmente sensibles.

Entre los instrumentos contemplados en el acuerdo entre Banreservas e IFC figuran cartas de crédito documentarias, cartas de crédito standby, garantías bancarias, pagarés y letras de cambio, así como financiamiento y descuento de instrumentos comerciales.

A través de esta asociación, Banreservas se incorpora como miembro del GTFP, el programa de IFC diseñado para mitigar riesgos en mercados emergentes mediante garantías en transacciones relacionadas con el comercio. Desde su lanzamiento, la iniciativa ha proporcionado 141 mil millones de dólares en apoyo al financiamiento del comercio en más de 100 mercados emergentes.