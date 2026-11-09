Industriales dominicanos se integran a red empresarial de la OCDE

La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) se incorporó como observadora a Business at OECD (BIAC), canal institucional de participación empresarial ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cuyos estándares y recomendaciones sirven de referencia internacional para políticas de inversión, comercio, tributación y gobernanza.

La incorporación de la AIRD permite aportar la perspectiva industrial del país a un diálogo que conecta la experiencia empresarial con el diseño de políticas públicas, mientras República Dominicana desarrolla iniciativas de acercamiento a la OCDE con miras a una eventual adhesión.

La institución internacional reúne a gobiernos para comparar políticas, evaluar resultados y desarrollar recomendaciones orientadas al crecimiento económico y al bienestar. Su influencia trasciende a sus miembros: sus análisis y estándares sirven de referencia para reformas regulatorias, políticas de competencia, gobierno corporativo e integridad empresarial.

Para el sector productivo, estas discusiones abordan desafíos como productividad, transformación digital, formación del talento y transición hacia modelos de producción más sostenibles.

Business at OECD es el interlocutor empresarial reconocido por la OCDE desde 1962. Mediante sus grupos de políticas, recoge conocimientos del sector privado y contribuye a consultas y debates que alimentan los análisis, recomendaciones y estándares del organismo, según explica una nota de prensa.

Su red incluye de organizaciones de países miembros y observadores permite contrastar prioridades empresariales de diferentes economías y construir propuestas sustentadas en experiencias de distintos sectores y mercados.

Como observadora, la AIRD podrá contribuir a los grupos de políticas de Business at OECD conforme a sus mecanismos de participación. Para las empresas que representa, ofrece un canal gremial para comunicar desafíos de la producción dominicana y conocer enfoques regulatorios y mejores prácticas empresariales aplicados en otras economías.

La utilidad de ese intercambio radica en relacionar la experiencia local con referencias internacionales: examinar cómo se abordan problemas comunes, identificar diferencias entre entornos productivos y enriquecer las propuestas sobre competitividad industrial.

"Las discusiones sobre inversión, comercio y regulación tienen consecuencias para las decisiones de las empresas. Nos interesa aportar evidencia desde la industria dominicana y contrastarla con otras experiencias, para formular propuestas que respondan a nuestras condiciones productivas y a las exigencias de los mercados internacionales", expresó Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la AIRD.

Adhesión de RD a la OCDE

Mediante el Decreto 408-25, del 25 de julio de 2025, el Poder Ejecutivo declaró de interés nacional las iniciativas relacionadas con la adhesión dominicana a la OCDE y crea una comisión presidencial de seguimiento coordinada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En marzo de 2026, la República Dominicana y la OCDE suscribieron un memorando de entendimiento para fortalecer la cooperación, intercambiar buenas prácticas y apoyar reformas en política económica, gobernanza pública, medioambiente y asuntos fiscales.

En ese contexto, la participación de la AIRD en Business at OECD ofrece un espacio complementario para incorporar conocimientos del sector productivo al acercamiento del país con la organización.