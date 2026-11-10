Amadita Laboratorio Clínico: 67 años de una historia que nació de una vocación

La bioanalítica dominicana Amada Pittaluga de González fue una niña fascinada por mirar el mundo a través de un microscopio. ( CEDIDA POR AMADITA LABORATORIO CLÍNICO )

Antes de convertirse en una referente de la bioanalítica dominicana, Amada Pittaluga de González fue una niña fascinada por mirar el mundo a través de un microscopio. Aquel regalo del Día de Reyes despertó una curiosidad que la acompañaría toda la vida y que, con los años, daría origen a Amadita Laboratorio Clínico.

Esa niña, que encontraba en la ciencia un universo por descubrir, crecería hasta convertirse en una mujer cuya pasión por la profesión y profundo sentido del servicio transformarían el panorama de los laboratorios clínicos en República Dominicana.

Cariñosamente conocida como Amadita, Amada Pittaluga de González construyó una trayectoria en la que la innovación y la atención humana siempre caminaron de la mano.

Cuando era niña, recibió un microscopio como regalo del Día de Reyes. Aquel instrumento despertó una fascinación que no la abandonaría jamás. Mientras otros niños encontraban en sus regalos una diversión pasajera, ella descubría, a través de sus oculares, un mundo que quería seguir explorando.

Sin saberlo, estaba dando los primeros pasos hacia una vocación que marcaría su destino.

Aunque su padre le sugirió estudiar una carrera más corta y tradicionalmente femenina, Amada tenía claro lo que quería.

En 1953 ingresó al Instituto para Laboratoristas Dr. Defilló, dirigido por el doctor Francisco Manuel Bello, y paralelamente se desempeñó como monitora de Microbiología en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/09/foto-institucional-amadita-copy-1-94fe41ed.jpg Amada Pittaluga de González, fundadora deAmadita Laboratorio Clínico. (CEDIDA POR AMADITA LABORATORIO CLÍNICO)

En 1955 obtuvo su título de laboratorista y contrajo matrimonio con el pediatra Octavio González Nivar. Juntos emprendieron una nueva etapa en Estados Unidos, donde él se especializó en pediatría y ella realizó un entrenamiento rotativo en el Presbyterian Hospital, afiliado a la Universidad de Pensilvania.

Su entrega y preparación la llevaron a dirigir el Departamento de Microbiología de ese centro. Fueron años de aprendizaje, sacrificios y sueños compartidos que terminarían enriqueciendo todo lo que vendría después.

Al regresar a República Dominicana, en 1958, Amadita retomó su labor en la UASD. Sin embargo, su espíritu inquieto y emprendedor la impulsaba a ir más allá.

En 1959 decidió instalar su propio laboratorio de análisis clínicos y microbiológicos en el consultorio de su esposo. Tenía apenas un microscopio, un horno y una centrífuga, pero contaba con algo mucho más importante: la convicción de que podía ofrecer un servicio diferente.

Así nació Amadita Laboratorio Clínico. Lo que quizás entonces parecía un pequeño emprendimiento profesional terminaría convirtiéndose en una institución que, 67 años después, forma parte de la vida de miles de familias dominicanas.

Una salud más humana

Desde sus primeros años, Amadita tuvo una manera muy particular de entender su profesión. Para ella, el trabajo de un laboratorio no terminaba en el análisis de una muestra ni en la entrega de un resultado.

También importaba cómo se sentía el paciente, qué facilidades necesitaba y de qué manera podía recibir una atención más humana.

Esa sensibilidad quedó especialmente reflejada en una iniciativa que introdujo en 1962, mientras trabajaba junto a su esposo en la Clínica Dr. Mañón: la toma de muestras a domicilio, un servicio novedoso para la época en República Dominicana.

La idea había nacido de un recuerdo de su infancia. Amadita recordaba a un médico que visitaba las casas para atender a sus pacientes y quiso recuperar aquella forma de acercar los servicios de salud a las personas.

"Cuando yo era pequeñita, recuerdo un laboratorio, un doctor que iba a domicilio. Cuando empecé a trabajar, yo dije: voy a hacer lo mismo", contó en una ocasión.

Y así lo hizo. Las jornadas comenzaban temprano. Después de dejar a sus hijas en el colegio, la pareja recorría distintos puntos de la ciudad para tomar muestras en los hogares. Detrás de aquel servicio innovador había mucho trabajo, organización y una familia que acompañaba un proyecto en el que ambos creían.

Siempre innovadores

Su interés por hacer las cosas de una manera diferente también se manifestó en el desarrollo tecnológico. Después de pasar por el Grupo Médico Bolívar y el Grupo Médico Asociado y Clínico Gómez Patiño, Amadita impulsó la automatización del laboratorio clínico dominicano con la adquisición del primer contador hematológico automatizado.

Aunque al principio algunos médicos miraron la innovación con cierto escepticismo, aquel paso contribuyó a transformar la manera de realizar y procesar los análisis de sangre en el país.

En 1984 decidió emprender nuevamente, esta vez con un proyecto propio que llevaría su nombre. Encontró el local de su primera sucursal casi por casualidad, mientras caminaba por la calle Abelardo Rodríguez Urdaneta número 102, en Gazcue. Allí abrió un laboratorio que ofrecía atención las 24 horas del día, los siete días de la semana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/09/screen-shot-2026-11-09-at-42744-pm-e7f4dd1c.png Primera sucursal de Amadita Laboratorio Clínico, situado en Gazcue. (AMADITA.COM)

Pero su idea de crecimiento no se limitaba a abrir nuevos establecimientos. Amadita quería que los servicios de calidad también llegaran a quienes tenían menos posibilidades de acceder a ellos. Por eso, en 1985 comenzó a expandirse hacia comunidades como María Auxiliadora y Herrera, acercando la atención a nuevos sectores de la población.

Su vocación social fue una parte inseparable de su historia. Procuraba que nadie se quedara sin recibir atención por falta de recursos y colaboró con instituciones como CONANI, Hogares Crea, la Fundación Banco de la Esperanza y la Fundación Domínico Alemana para la Salud. Para ella, servir también significaba estar presente donde más se necesitaba.

Esa misma sensibilidad se reflejaba en su manera de concebir la calidad. En 2003, Amadita Laboratorio Clínico obtuvo la certificación internacional ISO 9001:2000; en 2009 recibió la recertificación ISO 9001:2008 y, en 2013, se convirtió en el primer laboratorio clínico del país en obtener la acreditación ISO 15189.

Detrás de estos reconocimientos había una filosofía que su fundadora resumía con una frase muy suya: "El buen trato al paciente no es solo un deber, sino un acto de amor".

El legado familiar sigue creciendo

Con los años, aquel pequeño laboratorio fue creciendo hasta convertirse en una institución con una presencia cada vez más importante en el sector salud. En 2015, Amada Pittaluga de González delegó la presidencia ejecutiva a su hija, Patricia González Pittaluga, aunque permaneció vinculada a la empresa desde la presidencia del Consejo Directivo.

Amadita falleció el 4 de diciembre de 2023, pero la historia que había comenzado décadas atrás no se detuvo. Su legado continúa en una organización que ha sabido evolucionar, incorporar nuevas tecnologías y ampliar sus servicios sin perder de vista los principios que le dieron origen.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/09/sucursal-santiago-panorama-6135f743.jpeg Vista de una sucursal de Santiago. (CEDIDA POR AMADITA LABORATORIO CLÍNICO)

Actualmente, Amadita Laboratorio Clínico cuenta con 87 sucursales en todo el territorio nacional y ofrece un amplio portafolio de pruebas en áreas como hematología, química clínica, microbiología y biología molecular.

Desde 2019, además, ha fortalecido su estructura corporativa para consolidar su capacidad de procesamiento de resultados tanto en el mercado dominicano como en el internacional.

La continuidad de este proyecto también ha implicado una evolución en su modelo de gobernanza. En 2024, la doctora Patricia González Pittaluga fue designada presidenta del Consejo de Familia y Grupo González Pittaluga, mientras que Alberto Bergés González, integrante de la tercera generación familiar, asumió la presidencia de la institución y del Consejo de Administración.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/09/1-alberto-berges-gonzalez-be36ce3b.jpg Alberto Bergés González, integrante de la tercera generación familiar, preside la institución y el Consejo de Administración. (CEDIDA POR AMADITA LABORATORIO CLÍNICO)

Este consejo, integrado por profesionales externos e independientes, tiene a su cargo supervisar la ejecución del plan estratégico y la sostenibilidad del negocio, procurando que el crecimiento de la empresa vaya acompañado de una gestión responsable y de la preservación de sus valores fundacionales.

Y como toda historia que sigue escribiéndose, Amadita también mira hacia nuevas oportunidades. Recientemente incorporó el servicio de vacunación en sus sucursales, ampliando las alternativas de atención y reforzando la prevención como uno de sus pilares esenciales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/09/vacunacion-salud-preventiva-vacunas-centro-de-vacunacion-prevencion-inmunizacion-amadita-662-0e3d80e8.jpg Centro de Vacunación de Amadita. (AMADITA LABORATORIO CLÍNICO)

Es una manera de responder a las necesidades actuales de las familias y de seguir acompañándolas en el cuidado de su salud.

Al celebrar 67 años, Amadita Laboratorio Clínico tiene mucho más que una trayectoria empresarial que contar.

Tiene la historia de una mujer que encontró su vocación en un microscopio, que se atrevió a abrirse camino en una época de oportunidades limitadas y que entendió que la excelencia profesional también debía ir de la mano de la sensibilidad humana.

Quizás esa sea la parte más bonita de su legado: que detrás de cada sucursal, cada innovación y cada nuevo servicio permanece la esencia de aquella mujer que comenzó con muy poco, pero con una enorme voluntad de hacer las cosas bien.

Un sueño que nació en la infancia de Amadita y que, casi siete décadas después, continúa acompañando a los dominicanos.