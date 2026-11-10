Las chacabanas visten al poder y suman millones en contratos

"Mira, ¿tú puedes hacerme esto?", le preguntó un cliente, con unas telas para chacabanas en las manos, a Fátima Alba, una adolescente que trabajaba como bordadora en una tienda en La Vega.

"Claro", respondió Alba, sin tener idea de cómo le saldría ese primer diseño, que luego perfeccionó al punto de que talleres de costura especializados en esta prenda le solicitaron pedidos que luego vestirían a figuras como Fernando Villalona o al propio presidente de la República, Luis Abinader.

"Me siento muy bien, porque mi trabajo le gusta a las personas", afirma una Alba ya adulta, quien ha hecho de estos bordados su fuente de ingresos y ha necesitado del apoyo de su hija y sobrina para hacer frente a encargos de hasta 40 chacabanas en un solo día.

Con una calidad y terminación aún difíciles de replicar del todo a escala industrial, las chacabanas siguen atrayendo a un público que prefiere confeccionarlas a la medida, diferenciando así el trabajo de sastres, bordadoras, modistas y atelieres de alta costura en la República Dominicana.

Su uso, cada vez más popularizado en la esfera pública por empresarios, políticos y servidores públicos, casi las han vuelto una indumentaria obligada en los actos oficiales y cócteles, incrementando su demanda en los últimos años y dinamizando aún más una industria que aspira a ser reconocida como símbolo de la identidad dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/01/f3a0451-f0e68d42.jpg Fátima Alba borda diseños sobre una tela de lino que luego enviará a sus clientes, generalmente diseñadores y atelieres, para que terminen de confeccionar toda la prenda. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

Del origen al auge

Aunque aún falta consenso internacional sobre dónde se confeccionó esta prenda primero, investigadores como Fradique Lizardo y Dagoberto Tejeda sostienen que las chacabanas nacieron en Baní como una adaptación tropical –más amigable a las inclemencias del sol– de las trincheras de corte inglés (trench coat) fabricadas para los oficiales del ejército.

La prenda llegaría desde allí hasta Cuba por el general Máximo Gómez, donde sería acuñada y adaptada a lo que allá se conoce como guayabera, una versión respaldada por el historiador Euclides Gutiérrez Felix, todo conforme a informaciones suministradas por la Asociación de Artesanos de Chacabanas de la República Dominicana (Achadom).

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/10/maximo-gomez-ad36aa35.jpg Se dice que el general Máximo Gómez habría llevado las primeras chacabanas a Cuba, donde serían rebautizadas como guayaberas. (IMÁGENES DE NUESTRA HISTORIA)

Esta versión de la historia pone de relieve dos cualidades que han acompañado el devenir de las chacabanas hasta hoy: el uso por figuras asociadas al poder político y su expansión fuera de las fronteras como un obsequio distintivo de alto valor.

Desarrollo de la industria

"La chacabana no la sabía hacer casi nadie; había aproximadamente cinco sastres", rememora Wascar Lorenzo cuando piensa en cómo era la industria hace más de dos décadas atrás, cuando su padre Antonio Lorenzo comenzó a elaborar esta vestimenta en el atelier que hoy dirige y en el cual aprendió del oficio.

"Entre ellos podemos nombrar a los hermanos Roque, que estaban en la Zona Colonial y hacían chacabanas a otros diseñadores de industrias, y siempre reconocemos a Hipólito (Peña Rodríguez), que hacía muchas para los presidentes", agregó.

Hoy en día, el panorama de la industria es otro, con 60 empresas destinadas a la fabricación y confección de chacabanas agremiadas en la Achadom.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/01/sastre-de-chacabanas--antonio-lorenzo202610290006-45a84e44.jpg Wascar Lorenzo, presidente de Achadom, posa junto a dos modelos de chacabanas en el atelier Antón Lorenzo. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

Como su presidente, Lorenzo reconoce esa membresía como una muestra de lo que se ha expandido la industria respecto a los 11 diseñadores que constituyeron formalmente esa asociación en el 2016, con el objetivo de facilitar capacitaciones a sastres interesados en aprender a confeccionarla y en expandir el potencial exportador de la prenda.

Sin embargo, aseveró que son muchos más sastres y modistas que participan en este mercado: desde quienes se destinan a cortar y coser totalmente a mano para clientes particulares o para suplir a tiendas, hasta fábricas con naves que han adoptado las técnicas de la costura a máquina para su confección.

Esto ha creado una prenda con un amplio rango de ofertas para todo tipo de públicos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/01/sastre-de-chacabanas-202610290030-79a9cf90.jpg Una vez seleccionada las telas para confeccionar las chacabanas, los sastres se guían de moldes para poder cortar las formas que luego serán cosidas. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/01/sastre-de-chacabanas-202610290039-afef43e4.jpg Wascar Lorenzo muestra cómo se hacen las alforzas, pliegues distintivos de una chacabana. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/01/sastre-de-chacabanas-202610290005-0f1d6ce6.jpg Máquina de coser adaptada exclusivamente para hacer alforzas en Antón Lorenzo Atelier. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/01/sastre-de-chacabanas-202610290006-65cb90cf.jpg Un sastre dando la terminación a la manga de una chacabana en el atelier Antón Lorenzo. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/07/de-lo-hecho-a-mano-al-poder-politico-auge-de-las-chacabanas-en-rd-8d7dd442-5127c932.jpg Wascar Lorenzo ajusta detalles en una chacabana en su atelier. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) ‹ >

Más allá de las actividades ejecutivas, la chacabana acompaña tanto a hombres como mujeres en bodas, bautizos, graduaciones y eventos especiales –como las Navidades o el Día del Padre–, y se suele comprar para regalar como souvenir.

Como bordadora, Fátima Alba tiene un ritmo de demanda distinto al de una tienda, ya que hay piezas que se mandan a confeccionar con antelación.

"Mayormente los meses más altos míos no son diciembre, ni el Día de los Padres; los meses más fuertes míos son enero, febrero, mayo y el mes anterior al Día de los Padres", precisó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/01/f3a0502-b52c82f4.jpg Detalles bordados como las randas y las almejas en las chacabanas, o complementos como pañuelos con las iniciales bordadas, como en estas dos muestras de Fátima Alba, elevan el valor de la prenda en el mercado. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/01/sastre-de-chacabanas-202610290023-ef3c4717.jpg Detalles como la elección de botones en larimar o ámbar también incrementan el valor y la distinción de la prenda en el mercado. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/01/sastre-de-chacabanas-202610290007-a06044b0.jpg Detalles tan sencillos como las iniciales bordadas en una chacabana elevan el valor de la prenda en el mercado según el tipo de diseño. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) ‹ >

Una prenda política

A juicio de Lorenzo, uno de las primeras figuras políticas que visibilizó las chacabanas, rompiendo con el código de traje y camisa, fue el expresidente Hipólito Mejía en el 2002, haciendo que muchos diseñadores vieran la prenda "como un instrumento muy especial".

Para esa época, Mejía habría regalado dos guayaberas tipo chacabanas confeccionadas por un tocayo, el diseñador Hipólito Peña Rodríguez, a cada uno de los 20 presidentes que asistieron a la XII Cumbre Iberoamericana, por considerarla una vestimenta más fresca para los asistentes, según reseña este sastre en su tienda virtual.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/10/xii-cumbre-iberoamericana-2a878cd6.png Hipólito Mejía (centro) saluda a la cámara junto a los demás mandatarios que asistieron en chacabanas a la celebración de la XII Cumbre Iberoamericana, celebrada en noviembre del 2002 en Punta Cana. (EFE/SECRETARÍA GENERAL IBEROAMERICANA.)

Con el paso del tiempo, otros gobiernos habrían contribuido a incentivar su confección, lo que motivaría más adelante la conformación de la Achadom como una iniciativa del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (hoy ProDominicana).

Sin embargo, ha sido en los dos períodos de gobierno del presidente Luis Abinader donde las chacabanas han pasado a institucionalizarse como la indumentaria protagonista de numerosas actividades oficiales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/10/438751688660308original-fb8aff41.jpeg El presidente de la República, Luis Abinader, usando una chacabana en la que se aprecian las iniciales de su nombre bordadas a mano en el bolsillo izquierdo. (PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA)

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/10/abinader-junto-a-funcionarios-en-la-entrega-de-33-obras-en-monsenor-nouel-14f28919.jpg Justo antes de ayer, 8 de noviembre, la chacabana fue la indumentaria oficial usada por Abinader (centro) junto a otros funcionarios durante la entrega de 33 nuevas oficinas gubernamentales en la provincia Monseñor Nouel. (PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/01/inauguracion-del-complejo-educativo-y-deportivo-pedro-martinez-0257f272.jpeg La chacabana acompaña a las actividades oficiales del Gobierno, como en esta donde Abinader (centro) encabezó la entrega del Complejo Educativo y Deportivo Pedro Martínez, en Manoguayabo, el 1 de octubre de este año. (CEDIDA POR PRESIDENCIA) ‹ >

"El político hoy en día se caracteriza por tener su chacabana (...); es la etiqueta, el código de vestimenta. De hecho, para la pandemia se recomendó mucho más el uso en las oficinas públicas porque tú las podías lavar y sustituir más rápido", observó Lorenzo.

El Estado, entre los mayores compradores

Como parte del protocolo actual, son muchas las instituciones públicas que han realizado procesos de compras y contrataciones públicas de esta prenda, lo que permite dimensionar su demanda solamente por parte del Estado.

Solo bajo las modalidades de compras por debajo del umbral y contrataciones menores, Diario Libre identificó 92 procesos bajo estatus activo y cerrado de 55 instituciones públicas que adquirieron chacabanas y guayaberas desde el 16 de agosto del 2020 hasta el 22 de octubre del 2026, para un total de 13.9 millones de pesos en contrataciones menores y 7.8 millones de pesos en compras por debajo del umbral.

Se trata de procesos publicados por la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP) cuya modalidad de compra solo incluía este producto que, muchas veces, las instituciones solo catalogan como "uniforme" junto a otros artículos, por lo que el monto real comprado es mucho mayor y más difícil de cuantificar.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/10/roberto-alvarez-00d093aa.jpeg El Mirex realizó una millonaria licitación de chacabanas para la pospuesta X Cumbre de las Américas, cuando Roberto Álvarez era el canciller. (CEDIDA POR EL MIREX)

Muestra de ello fue la controvertida subasta inversa electrónica realizada en mayo del 2025 por el Ministerio de Relaciones Exteriores bajo el proceso MIREX-CCC-SI-2025-0004.

Aunque el proceso fue descrito como "adquisición de uniformes", se trató de la compra de 3,215 chacabanas para el personal operativo que participaría en la pospuesta X Cumbre de las Américas. Solo este proceso generó una compra por 18.3 millones de pesos. Más adelante, el entonces canciller Roberto Álvarez aseguró que las piezas "están guardadas" para su uso en futuros eventos.

El presidente de la Achadom reconoce que el Estado es uno de los mayores compradores, pero no es el único.

"De forma individual hay una clase social, media alta, que consume muchas chacabanas. Nosotros hacemos estudios en diferentes atelieres en nuestra asociación (...); he ido a donde otros compañeros y hemos visto el tránsito de las personas yendo a buscar sus chacabanas", dijo.

Aseguró que existen tiendas con capacidad para vender entre 25 a 50 chabacanas diarias.

"Hay muchas personas ahora mismo viviendo de este negocio (...); marcas que están vendiendo chacabanas a consumidores finales que van y las buscan", precisó.

Precios y estilos en el mercado Lorenzo aseguró que una chacabana tradicional a la medida –hecha en lino o en algodón italiano– se vende a un precio que promedia entre los 12,000 a 15,000 pesos, mientras que pueden aparecer opciones bien confeccionadas a mínimos de 7,500 y 8,000 pesos. "Cuando se trata, por ejemplo, de uniformes, que ya es en una tela más duradera, que es del día a día porque el lino desde que se lo puso tiene que planchar y almidonar, ahí baja entre los 5,000, 4,500 pesos. Eso es cuando (se hace) en volúmenes para fabricación de uniformes", puntualizó. Por el contrario, cuando la pieza combina varios colores, texturas o diseños personalizados, el precio de la prenda puede sobrepasar los 20,000 pesos. "Mayormente, los bordados me los pagan a mí a 3,500 o 4,500 pesos; eso depende. Y las chacabanas se venden entonces a 16, 18, o 22,000 pesos, dependiendo los bordados", aseguró Alba. Los nombres y las iniciales son el tipo de trabajo que más les piden los talleres, tanto para las chacabanas que les encargan, como para los pañuelos que acompañan la vestimenta. "Siempre tengo mucho trabajo; siempre hay letras qué bordar", enfatizó. Sin embargo, hay otros estilos de bordado que complementan las alforzas –las franjas de pliegues o dobleces paralelos al doblez visibles a cada lado de la chacabana–, como las randas o las almejas, que también elevan su precio.

Internacionalización

La República Dominicana aún carece de datos específicos sobre las exportaciones de chacabanas, como pudo confirmar este medio al consultar a ProDominicana.

Datos de la Dirección General de Aduanas (DGA) dan cuenta de que el país ha vendido el equivalente a 12.6 millones de dólares en camisas para hombres y mujeres a naciones como Estados Unidos, China o España, pero se trata de un monto que no permite distinguir si dentro de esta partida hay chacabanas o no, permitiendo tomar el número solo como una referencia.

En seis años, las exportaciones en este segmento acumulaban los 105.4 millones de dólares.

Sin embargo, el potencial exportador de las chacabanas no está en duda.

"Exportamos mucho de forma informal. Hay empresas y fábricas que están llevando chacabanas a las islas (del Caribe) y a Estados Unidos. Algunos miembros ya han logrado internacionalizar su marca y tienen sus sucursales allá, en Puerto Rico y en Curazao, con su atelier instalado", explicó Lorenzo, quien además destacó la exposición internacional de la mano de diseñadores que las han presentado en importantes pasarelas internacionales.

En esto coincidió Alba, quien planteó que ha trabajado para clientes que luego llevan el producto final hacia Puerto Rico y Estados Unidos.

Retos y proyecciones

En paralelo con su desarrollo, la industria de las chacabanas aún debe enfrentarse a altos costos de sus materias primas y a la competencia desleal que generan las réplicas de menor costo que vienen ingresando al país desde China e India.

Para contribuir a su promoción y fomento frente a las nuevas generaciones de sastres y modistas, la Achadom solicitó este año al Ministerio de Cultura proponer ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) que las chacabanas dominicanas sean reconocidas como patrimonio intangible de la humanidad.

"Eso va a ser algo muy importante porque se va a poder poner un día nacional de la chacabana, que va a incentivar a que el mercado productivo se desarrolle porque la chacabana es moda, genera recursos y en su fabricación intervienen muchas personas porque son muchas horas de trabajo; es algo muy artesanal", enfatizó Lorenzo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/01/f3a0524-022f8a8d.jpg Fátima Alba posa junto a su hija, Norkellys Alexandra, a quien describe como su mano derecha en el bordado de las chacabanas. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

De su lado, Fátima consideró que dentro del sector se conocen otras cuatro mujeres bordadoras de letras, pero que la demanda que plantea el futuro requerirá de mano de obra más especializada, sobre todo de gente joven, a la que generalmente "no le gusta bordar".

Pero ese no es el caso de su hija Norkellys Alexandra que, ya adolescente, muestra una destreza singular al bordar almejas y randas como la que tendría su madre cuando se embarcó en un negocio que le ha permitido construir su casa y mantener dignamente a su familia.

"Yo me visualizo con mi local. Ese es mi deseo, tener mi local; tener a mis mujeres allá conmigo", dice Alba al referirse a su hija, su sobrina y a la madre de estas, todas ya involucradas en el negocio.

"Me gustaría también dar el servicio de bordado a máquina, yo siento que lo voy a lograr y voy a poder cumplir mi sueño".