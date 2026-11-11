La adopción de IA en las grandes empresas dominicanas cuadruplica la de las pequeñas

El informe solo describe las condiciones de estos tres tipos de negocios, por lo que quedaría pendiente conocer cuánto de la IA incorporan las microempresas dominicanas. ( PEXELS )

La adopción de inteligencia artificial (IA) en las grandes empresas dominicanas cuadruplica la registrada entre las pequeñas en la República Dominicana, una brecha que refleja las diferencias en la incorporación de esta tecnología a los procesos productivos según el tamaño de los negocios en el país.

Al 2025, se estimó que el 29.5 % de las grandes empresas dominicanas (de más de 250 empleados) ya la incorporaba en sus procesos productivos, frente al 7.2 % de las pequeñas empresas (entre 10 a 49 empleados), para un uso cuatro veces superior, de acuerdo al Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA) 2026.

Entre las medianas empresas (entre los 50 y los 249 empleados), la proporción alcanzó el 13.6 % en el citado año, casi el doble del registro de las de menor tamaño, de acuerdo a este informe publicado recientemente por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

El documento solo describe las condiciones de estos tres tipos de negocios, por lo que quedaría pendiente conocer cuánto de la IA incorporan las microempresas dominicanas, conforme al estudio.

Octava posición en América Latina y el Caribe

En general, la República Dominicana ocupa la octava posición entre los 20 países evaluados en las citadas categorías empresariales, superando los promedios de la región (de 27.6 % para las grandes compañías, 12.8 % para las medianas y 6.8 % para las pequeñas).

Uruguay encabeza los tres segmentos, con proporciones de 49.8 %, 23 % y 12.2 %, respectivamente.

La diferencia entre tamaños empresariales se repite en la región y plantea el reto de extender las ganancias de productividad hacia negocios con menores capacidades tecnológicas.

El análisis vincula estas brechas con factores como la disponibilidad de talento, infraestructura digital, financiamiento y capacidad organizativa para identificar aplicaciones útiles, adaptar procesos e incorporar nuevas soluciones.

La medición empresarial contempló los usos de IA de nivel medio o avanzado.

Asimismo, excluyó experiencias básicas, como consultas ocasionales a plataformas gratuitas de inteligencia artificial generativa, centrándose en cómo esta herramienta se incorpora a las actividades empresariales.

La IA alcanza al 22 % de la población de 15 a 64 años

Mientras su integración empresarial presenta diferencias, la inteligencia artificial generativa alcanza al 22 % de las personas de 15 a 64 años en República Dominicana, según las estimaciones presentadas en el informe.

El resultado supera en 5.9 puntos porcentuales el promedio regional, situado en 16.1 %. El país aparece detrás de Costa Rica, con 25.1 %, y Jamaica, con 22.2 %, y por encima de Uruguay, con 20.9 %, y Colombia, con 20.4 %.

La estimación procede del Microsoft AI Diffusion Report y utiliza registros anónimos de actividad, ajustados por acceso a computadoras y uso de dispositivos móviles, midiendo el alcance de estas herramientas entre personas en edad de trabajar, sin limitarse a quienes ya tienen un empleo.

Hoja de ruta, pero sin presupuesto

En política pública, República Dominicana cuenta con una estrategia de IA que incorpora mecanismos de evaluación y una hoja de ruta, pero no menciona un presupuesto asignado, según el índice.

El país obtiene 100 puntos en cada uno de los dos primeros componentes y cero en presupuesto.

Esta calificación que describe el contenido del instrumento, no demuestra, por sí solo, que el país carezca de gastos públicos vinculados con la adopción de la inteligencia artificial generativa en las instituciones públicas.

Metodología del estudio Para estimar la adopción empresarial, los investigadores combinaron información internacional con condiciones de cada país, como talento, infraestructura e inversión tecnológica. Ante la falta de encuestas nacionales comparables, calcularon aproximaciones para 2025, que deben interpretarse como estimaciones y no como un conteo directo de empresas. La revisión de las estrategias nacionales, en cambio, examinó documentos y fuentes oficiales para identificar compromisos, mecanismos de seguimiento y recursos financieros. Entre los países con estrategias vigentes, solo Brasil y Colombia tienen montos presupuestarios explícitamente definidos en estos instrumentos.

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