Fábrica Cartesa dice no solo es de capital chino y denuncia competencia desleal de otras empresas

Autoridades dominicanas durante el cierre de fábrica Cartesa, ubicada en Guerra, por supuestas violaciones a las normas. ( CEDIDA POR INDUSTRIA Y COMERCIO )

La empresa Cartesa, cuyas instalaciones fueron clausuradas el pasado 29 de octubre por las autoridades en el municipio de Guerra, rechazó los señalamientos sobre supuestas irregularidades en sus operaciones y aclaró que no es una empresa exclusivamente de capital asiático.

Mediante un comunicado dirigido a la opinión pública, indicó que es de inversión mixta, legalmente constituida en República Dominicana, con Registro Mercantil, RNC y pago de impuestos al día.

Sobre el combustible ocupado durante el operativo, la empresa, que se dedica a la producción de cartón, sostuvo que lo utilizaba para su planta eléctrica y sus equipos, y que tenía un contrato de suministro con la empresa Dominican Energy and Services, S.A., desde octubre de 2025.

Cartesa también indicó que al momento de la revisión, los cuatro ciudadanos chinos que fueron apresados contaban con visados vigentes hasta el año 2027.

Acusaciones y defensa

La empresa también cuestionó el procedimiento de las autoridades y alegó que sus instalaciones fueron intervenidas sin una orden judicial ni la presencia del Ministerio Público.

"El día 29 de octubre del presente afio 2026, a las 9:00 a. m., se presentó en nuestras instalaciones un teniente coronel adscrito al Ceccom (del Ministerio de Industria y Comercio) que nunca se identificó y en cuya chaqueta solo decía «Alberto». Este oficial solicitó documentación relativa a nuestra empresa, por lo que le solicitamos un correo institucional o un número de flota para enviarle todo lo solicitado. Este respondió que volvería a buscarla físicamente a las 9:00 a. m. del día siguiente", explica la empresa.

Agrega que "para su sorpresa, regresó a las 4: 00 de la tarde acompañado de un grupo de periodistas, una sola persona con un chaleco de la Dirección General de Migración y una persona con un chaleco del MIVEHD (Ministerio de Vivienda). Sin la presencia del Ministerio Publico ni orden judicial, entró al lugar donde se encontraba el tanque de combustible de nuestra planta eléctrica y confiscó dicho tanque con el combustible, sin dejar ningún acto que justificara su actuación, lo cual, sin lugar a dudas, constituye una sustracción fraudulenta".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/11/santiago-9-4ea8eeeb.jpg (IMAGEN DEL COMUNICADO PUBLICADO EN DIARIO LIBRE.) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/11/santiago-11-f73fd6f8.jpg (IMAGEN DEL COMUNICADO PUBLICADO EN DIARIO LIBRE.) ‹ >

Alega pretenden monopolio

Cartesa señaló a otras empresas fabricantes de cartón, a las que acusa de realizar supuestas acciones en su contra para impedir que gane participación en el mercado dominicano.

"Sabemos de dónde vienen los ataques; tenemos grabaciones de los drones enviados todos los días desde el mes de agosto para violar nuestra privacidad. Sabemos cuáles son las cuatro empresas de fabricación de cartón que están dirigiendo estos ataques contra nosotros y que, desde los años noventa, pretenden tener el monopolio del mercado cartonero en la República Dominicana", refiere el comunicado.

La fábrica reiteró su compromiso de cumplir con las leyes de la República Dominicana. Además, dijo que confía en la libre competencia, en el clima de inversión y en la estabilidad económica del país para los negocios, "sin ningún tipo de monopolio".

Enfrentamiento entre EE. UU. y China

El cierre de la fábrica se convirtió en el detonante de un nuevo enfrentamiento diplomático entre los gobiernos de China y Estados Unidos en República Dominicana.

Representantes diplomáticos de ambas naciones protagonizaron el lunes un intercambio de declaraciones en el que se acusaron mutuamente de intentar perjudicar las relaciones bilaterales.

Juan Pablo Segura, subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, expresó su posición a través de su cuenta oficial en la red social X. En su publicación, felicitó al Gobierno dominicano por tomar "medidas decisivas para cerrar una enorme fábrica ilegal de cartón, gestionada por chinos en Santo Domingo".

Las declaraciones del alto funcionario fueron reproducidas en el país por la embajada estadounidense en sus redes sociales.

Horas más tarde, la Embajada de China en República Dominicana respondió al pronunciamiento y calificó la conducta del funcionario estadounidense de "cizañosa" con "intenciones insidiosas", al considerar que aprovechó un caso particular para sembrar discordia y perjudicar las relaciones bilaterales entre Santo Domingo y Pekín.

La Embajada también cuestionó que Estados Unidos utilice un caso particular para generalizar, estigmatizar o desacreditar a toda la comunidad empresarial china establecida en el país.