Obras Públicas destruye comercio chino que siguió construcción pese a advertencias
Los propietarios habrían continuado la construcción para consolidar una ocupación ilegal
Con grúas y maquinaria pesada, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) destruyó este miércoles la infraestructura de Plaza One Mall, de capital chino, ubicada en el kilómetro 17 de la Autopista Duarte.
En una nota de prensa, la institución explicó que los propietarios del establecimiento aprovecharon el fin de semana largo para introducir personal de construcción "de forma clandestina", violando los acuerdos y diálogos sostenidos por las autoridades, que detuvieron la obra alegando que ocupaba la vía pública de manera ilegal.
Las autoridades explicaron que se les había otorgado a los propietarios "una oportunidad de diálogo" mediante un acuerdo previo que permitió la paralización de la construcción, bajo la condición de que los propietarios "realizaran un desmonte parcial y voluntario para liberar el espacio de la vía pública".
Sin embargo, la reanudación de la construcción el fin de semana busca realizar mejoras estructurales no autorizadas.
"El derecho de vía no es un capricho institucional; es la franja de seguridad indispensable para evitar accidentes lamentables en la autopista de mayor flujo del país", condenó el MOPC.
"Lamentamos cuando un negocio se ve afectado, pero la ley debe aplicarse con rigor, especialmente cuando se rompen los acuerdos consensuados y se intenta burlar a la autoridad", recalcó la institución en su nota.
Plan de ordenamiento en la autopista Duarte
La institución enfatizó que el operativo no se trata de una medida aislada, sino de un plan integral de ordenamiento vial a lo largo de la Autopista Duarte, que incluye intervenciones simultáneas, durante el día de hoy otras infraestructuras intervenidas fueron:
- Desmonte por desacato en Plaza One, kilómetro 17, Los Alcarrizos
- Demolición pared perimetral Plaza Yanzi, Villa Altagracia
- Demolición pared perimetral Plaza Turey, San José del Puerto, Monseñor Nouel
- Intervención en la Plaza del Chivo, Sabana del Puerto, Monseñor Nouel.
Explicó que todas estas intervenciones de desmonte y demolición de estructuras se realizaron a través de la Comisión Militar y Policial (Comipol) y la Comisión de Apoyo a la Seguridad Vial (Codevial), con el objetivo de remover estructuras que ocupaban de manera ilegal el derecho de vía en diversos tramos de la autopista.
Por último, la institución reiteró el llamado a todos los comerciantes y comunitarios a respetar las notificaciones institucionales y a abstenerse de edificar en los espacios de dominio público destinados al libre y seguro tránsito de las vías.