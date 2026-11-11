Obras Públicas destruye comercio chino que siguió construcción pese a advertencias

Un señor pisa los escombros que quedaron de la demolición de la plaza One Mall este miércoles por parte de autoridades de Obras Públicas. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

Con grúas y maquinaria pesada, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) destruyó este miércoles la infraestructura de Plaza One Mall, de capital chino, ubicada en el kilómetro 17 de la Autopista Duarte.

En una nota de prensa, la institución explicó que los propietarios del establecimiento aprovecharon el fin de semana largo para introducir personal de construcción "de forma clandestina", violando los acuerdos y diálogos sostenidos por las autoridades, que detuvieron la obra alegando que ocupaba la vía pública de manera ilegal.

Las autoridades explicaron que se les había otorgado a los propietarios "una oportunidad de diálogo" mediante un acuerdo previo que permitió la paralización de la construcción, bajo la condición de que los propietarios "realizaran un desmonte parcial y voluntario para liberar el espacio de la vía pública".

Sin embargo, la reanudación de la construcción el fin de semana busca realizar mejoras estructurales no autorizadas.

"El derecho de vía no es un capricho institucional; es la franja de seguridad indispensable para evitar accidentes lamentables en la autopista de mayor flujo del país", condenó el MOPC.

"Lamentamos cuando un negocio se ve afectado, pero la ley debe aplicarse con rigor, especialmente cuando se rompen los acuerdos consensuados y se intenta burlar a la autoridad", recalcó la institución en su nota.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/11/como-quedo-la-plaza-one-mall-despues-de-ser-totalmente-desmantelada-d5c55405.jpeg Así quedó la plaza One Mall después de ser totalmente destruida por las autoridades este miércoles. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/11/plaza-one-mall-535adbf6.jpeg A los propietarios de la plaza se les acusó de ocupar la vía pública de manera ilegal. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/11/autoridades-en-la-plaza-one-mall-5b897a14.jpeg Dos integrantes del equipo de seguridad privada de la empresa china que encontraron el operativo de Obras Públicas. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/11/como-quedo-la-plaza-one-mall-despues-de-ser-destruida-por-un-operativo-de-obras-publicas-340ae84a.jpeg Uno de los vigilantes privados habla con uno de los comerciantes chinos presentes al momento de la demolición de la plaza. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) ‹ >

Plan de ordenamiento en la autopista Duarte

La institución enfatizó que el operativo no se trata de una medida aislada, sino de un plan integral de ordenamiento vial a lo largo de la Autopista Duarte, que incluye intervenciones simultáneas, durante el día de hoy otras infraestructuras intervenidas fueron:

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/11/fotos-del-interior-21af51c1.jpeg Foto desde el interior del establecimiento que las autoridades destruyeron este miércoles. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/11/fotos-del-interior-2-6b140b3d.jpeg Parte de la mercancía visible desde fuera luego de que rompieran una pared del establecimiento ONE Mall, en el kilómetro 17 de la autopista Duarte. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/11/plaza-one-mall-2-00e3dfe6.jpeg Fotos de una pared destruida del establecimiento. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) ‹ >

Desmonte por desacato en Plaza One , kilómetro 17 , Los Alcarrizos

por desacato en , , Demolición pared perimetral Plaza Yanzi, Villa Altagracia

Demolición pared perimetral Plaza Turey, San José del Puerto, Monseñor Nouel

Intervención en la Plaza del Chivo, Sabana del Puerto, Monseñor Nouel.

Explicó que todas estas intervenciones de desmonte y demolición de estructuras se realizaron a través de la Comisión Militar y Policial (Comipol) y la Comisión de Apoyo a la Seguridad Vial (Codevial), con el objetivo de remover estructuras que ocupaban de manera ilegal el derecho de vía en diversos tramos de la autopista.

Por último, la institución reiteró el llamado a todos los comerciantes y comunitarios a respetar las notificaciones institucionales y a abstenerse de edificar en los espacios de dominio público destinados al libre y seguro tránsito de las vías.