David Collado: “El que no se faja y sale a trabajar día a día, no concita el apoyo de nadie”

David Collado habló con la prensa tras la inauguración de la X Feria de Emprendedores. ( DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS )

De pie, frente a reconocidas figuras del sector empresarial, David Collado hizo hincapié en la importancia del esfuerzo propio y del trabajo para poder emprender una meta más allá del respaldo que se puede conseguir en ese trayecto, en un mensaje que permite una lectura marcadamente política.

“Se puede ver muy bien (decir) ‘ah, mira al ministro de los empresarios’”, enfatizó Collado refiriéndose a sí mismo como sujeto de comentarios por quienes observan su gestión pública y, a seguidas, añadió: “el que no se faja y sale a trabajar día a día con amor, con pasión y con determinación, no concita el apoyo de nadie”.

Aunque insistió ante la prensa en referirse solo a la apertura de la X Feria de Emprendedores –iniciativa que ya tiene una década realizando como empresario para apoyar a jóvenes dueños de negocios–, Collado se permitió estas palabras en su alocución de inauguración en las que se ofreció más de una connotación.

“El apoyo se va concitando sobre la base del respeto al trabajo, sobre la base a la entrega, la disciplina, la educación; yo he dejado mi cuerpo, mi alma, mi mente y mi corazón en lo que ha sido esta trayectoria de Emprendedores, y también en mi vida pública”, expresó.

Manifestó que los sueños, como los mares, hay que aprender a “navegarlos a profundidad” para entenderlos, conocerlos y “entender su oleaje”.

“Arriesgarlo todo”

Collado reconoció lo difícil que es para la mayoría de los ciudadanos poder emprender.

“Cuando tú no eres hijo de familias tradicionales que tienen un apoyo económico detrás y tú emprendes, tú lo arriesgas todo”, recalcó.

Explicó que quien cuenta con algún sostén familiar y financiero suele seguir adelante si quiebra en el intento de poner un negocio, cosa que no es la situación de muchos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/12/12102026-x-feria-de-emprendedores-adriana-suels-12-4af386c3.jpg David Collado (centro), camina junto a Leah Campos, Manuel Corripio y Ligia Bonetti, al mostrarles los estands de la X Feria de Emprendedores que se realiza en Downtown Center. (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS)

“El emprendedor que viene de abajo, que no tiene un soporte familiar, quiebra dos veces, porque cuando ese emprendedor debe seis meses de renta, cuando no tiene con qué cubrir la nomina o no tiene cómo cumplir los suplidores, lo que dicen es que es un delincuente, pero si es un hijo de un empresario no dicen eso, porque ese tiene una segunda oportunidad”, cuestionó.

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Como ejemplo de trabajo duro y perseverancia, dijo que muchos de los 85 jóvenes emprendedores que se encuentran exhibiendo sus productos en la feria estaban desde la medianoche preparando todo el montaje y acomodando sus mercancías.

“Eso es tener un deseo en el alma de emprender, de salir hacia adelante, de innovar, de crear. Y esos son los seres humanos que merecen estar vivos, con el deseo de dejar un legado y sembrar una semilla. Yo me vi ahí”, aseguró.

Previo a su alocución, Collado entregó dos reconocimientos a los empresarios Manuel Grullón y Manuel Corripio Alonso por su destacada trayectoria y ejemplo como emprendedores.

La inauguración de la feria contó con la asistencia de la embajadora de los Estados Unidos en República Dominicana, Leah Campos y la vicepresidenta de Marketing, Relaciones Públicas y Comunicaciones del Grupo Puntacana, Paola Rainieri.

Sin comentarios sobre Raquel Peña Al ser preguntado sobre qué piensa respecto al reciente –y marcado interés– de la actual vicepresidenta de la República, Raquel Peña, en ser parte de la boleta por la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Moderno (postulación en la que Collado concentra el 49.9 % de las preferencias entre los miembros del partido, según la encuesta de ACD Media), Collado no ofreció comentarios.“He dicho que estoy concentrado en ser ministro de Turismo; estoy enfocado en que lleguen 12.5 millones de turistas y, hoy, concentrado en el emprendimiento”, atinó ante la insistencia de la prensa sobre el tema.“Yo creo en los seres humanos que hablan de ideas, de proyectos, de innovaciones y que tratan de dejar una historia construida, como lo que estamos haciendo aquí durante 25 años, celebrando el espíritu emprendedor”, puntualizó.