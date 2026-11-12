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El IMAM sube a 62.2 puntos en octubre impulsado por la producción

El indicador se ha mantenido sobre el umbral de los 50 puntos durante todo el año, según la AIRD

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    El IMAM sube a 62.2 puntos en octubre impulsado por la producción
    Personal labora en una zona franca. (ARCHIVO DIARIO LIBRE)

    El índice mensual de actividad manufacturera (IMAM) se ubicó en 62.2 puntos durante octubre de 2026, un incremento de 2.8 con relación al mes anterior, según informó la Asociación de Industrias de la República Dominicana(AIRD). 

    El indicador, que está compuesto por cinco variables: ventas, producción, empleos, inventarios y tiempos de entrega, se ha mantenido sobre el umbral de 50 durante todo el año, lo cual corresponde a una mayor actividad.

    • Durante el mes pasado, el volumen de ventas se ubicó en 63.7 puntos y el de producción en 70.3. Asimismo, el empleo ascendió a 55.7, el inventario de materias primas a 59.4 y el plazo de entregas suplidores se ubicó en 49.1.

    Es importante precisar que el IMAM es una adecuación del índice de los gerentes de compras, (PMI, por sus siglas en inglés) a la realidad del sector manufacturero dominicano, constituyendo un retrato de esa actividad de un mes con relación al anterior, de modo rápido y sencillo, según explicó la AIRD mediante nota de prensa.

    Resultados mayores al umbral de 50 puntos indican un desempeño positivo para la industria y una mayor actividad con relación al mes anterior. En cambio, resultados menores a ese número reflejan una menor actividad con relación al mes anterior.

    Sobre el IMAM

    Debido a la posibilidad de realizar las encuestas y recibir sus respuestas de forma rápida, este indicador permite obtener informaciones de tendencias económicas previo a la publicación de estadísticas oficiales y sirve de referencia para los propios economistas, hacedores de opinión y tomadores de decisiones, previendo las tendencias de la marcha económica del sector.

    El índice se construye a través de encuestas mensuales realizadas a los directores generales y/o gerentes de compras de las empresas asociadas a la AIRD. Los datos son recopilados los primeros 20 días del mes siguiente a través de encuestas online.

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