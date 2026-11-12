Frank Rainieri insta a empresarios del Noroeste a despertar potencial y construir su desarrollo

Frank Rainieri, fundador del Grupo Puntacana, durante conferencia con los empresarios del noroeste. ( JAVIER GENAO )

En una región fronteriza donde existen oportunidades, pero también persisten desafíos económicos, el empresario Frank Rainieri envió un mensaje al sector privado del Noroeste: el desarrollo no llegará por sí solo, hay que construirlo con visión, perseverancia y trabajo.

El fundador del Grupo Puntacana hizo el planteamiento durante una charla-almuerzo celebrada en el Instituto Tecnológico San Ignacio de Loyola, en Dajabón, donde compartió la historia de cómo un proyecto que comenzó con apenas 23 habitaciones, un avión y un pequeño aeropuerto terminó convirtiéndose en uno de los desarrollos turísticos más importantes de República Dominicana.

Ante empresarios de la región, Rainieri insistió en que Dajabón y las demás provincias del Noroeste tienen potencial para impulsar una transformación económica, pero advirtió que este podría quedarse en simples aspiraciones si sus líderes empresariales no toman la iniciativa.

El empresario sostuvo que las comunidades no pueden depender exclusivamente del Gobierno para alcanzar su desarrollo.

"Dios nos dio las herramientas para crear en la vida. Algunos las vemos y las utilizamos; otros no las ven y no perseveran", expresó.

De un pequeño proyecto a una transformación económica

Rainieri recordó que el desarrollo de Punta Cana no fue producto de la casualidad ni estuvo libre de obstáculos, sino que fue resultado del esfuerzo constante, la confianza en una visión y la decisión de continuar incluso cuando las condiciones parecían desfavorables.

A partir de esa experiencia, invitó a los empresarios fronterizos a mirar más allá de las dificultades y comprender que las grandes transformaciones comienzan cuando alguien toma la iniciativa.

"Nunca he creído en crear barreras, he creído en trabajar", manifestó.

Durante su intervención, identificó tres elementos que considera fundamentales para alcanzar el éxito empresarial: asumir la responsabilidad de los proyectos sin esperar que otros los ejecuten, mantenerse informado para tomar decisiones acertadas y trabajar de manera conjunta para alcanzar objetivos comunes.

Un llamado a la unidad empresarial

Uno de los temas centrales del encuentro fue la necesidad de fortalecer la unidad entre los empresarios de Dajabón y de toda la región Noroeste.

Rainieri sostuvo que las diferencias individuales no deben convertirse en obstáculos para impulsar proyectos colectivos que permitan dinamizar la economía y generar nuevas oportunidades.

En una zona donde el comercio fronterizo constituye una importante fuente de ingresos para numerosas familias, el planteamiento también apunta a la necesidad de diversificar la actividad económica y promover inversiones que generen empleos y bienestar.

El empresario destacó, además, que atraer capital requiere algo más que disponer de terrenos, recursos o buenas intenciones.

"Cuando los que están trabajando en la región tienen visión, perseverancia y trabajo constante, el que tiene el capital se monta en el barco", expresó.

Convertir las palabras en acciones

La conferencia, titulada "Las lecciones de una vida y la historia de un sueño llamado Punta Cana", planteó un desafío para el empresariado del Noroeste: convertir las aspiraciones en iniciativas concretas.

Más allá de la experiencia compartida por Rainieri, el encuentro puso de relieve la necesidad de construir una visión regional que permita aprovechar las oportunidades económicas, fortalecer la inversión privada y crear condiciones para que las nuevas generaciones encuentren oportunidades de desarrollo en sus comunidades.

El mensaje final fue una invitación a superar el conformismo y reconocer que el futuro económico del Noroeste también depende de quienes tienen la capacidad de invertir, emprender y trabajar de manera conjunta.

La experiencia de Punta Cana fue presentada como ejemplo de lo que puede lograrse cuando una visión empresarial se convierte en un proyecto sostenido durante décadas de esfuerzo.