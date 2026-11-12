Mercedes-Benz suspenderá inversiones en Alemania mientras evalúa el cierre de plantas

Imagen de archivo de la sede de Mercedes Benz en Francia. ( EFE/ARCHIVO )

Mercedes-Benz, el gigante alemán del automóvil en crisis, anunció el jueves que suspenderá todas las inversiones en sus plantas de Alemania y que examina el cierre de fábricas, ante el estancamiento de las negociaciones con los sindicatos sobre recortes de costos.

En una entrevista difundida internamente entre los empleados, a la que la AFP tuvo acceso, Britta Seeger, del consejo de administración, consideró necesario

"examinar de manera más concreta" la opción de cerrar plantas de producción.

El factor chino en la crisis de emblemática fábrica alemana

Mercedes-Benz enfrenta una caída de sus beneficios por el desplome de sus ventas en China.

A raíz de ello, el fabricante de Stuttgart negocia con los representantes del personal nuevas medidas de ahorro con el fin de recuperar competitividad.

"Ahora nos vemos obligados a estudiar cuidadosamente qué plantas alemanas deberíamos cerrar si no conseguimos modificar la estructura de nuestros costos", declaró Michael Schiebe, también miembro del directorio, en la misma entrevista.

"Fabricaremos entonces los próximos modelos exclusivamente en el extranjero", añadió.

El dirigente anunció además la paralización de toda nueva inversión en las plantas alemanas del grupo mientras no haya ningún acuerdo que permita reducir los costos.

Según Schiebe, las decisiones sobre la próxima generación de vehículos deben tomarse desde ahora, lo que aumenta la presión sobre las negociaciones salariales en curso con los sindicatos.

Uno de ellos, IG Metall, reclama un aumento del 5%, lo que Britta Seeger considera "totalmente excesivo".

Su compañero en el consejo de administración dijo que ese órgano tomó la decisión por unanimidad de suspender nuevas inversiones en las plantas alemanas.

"Por el momento no vemos ninguna vía de solución" y las "estructuras de costos actuales no nos permiten invertir en Alemania", aseguró.

Mercedes-Benz prevé un aumento del tiempo de trabajo sin compensación salarial y cuestiona la semana de 35 horas, una conquista histórica de la industria metalúrgica de la que depende el sector del automóvil en Alemania.

"Son temas incómodos", reconoció Seeger, pero según ella es "la única manera de preservar el empleo en Alemania".