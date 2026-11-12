¿Qué hace que una empresa mantenga su reputación en tiempos de crisis?

De izquierda a derecha: el director regional de Merco para Centroamérica y República Dominicana, Luis Álvarez y la directora de Merco para República Dominicana, Rosaily Rodríguez durante entrevista. ( DIARIO LIBRE/ JUAN GUIO )

La forma en que una empresa responde a una crisis, las prioridades que fija y el trato que da a sus empleados, proveedores y comunidades influyen en su capacidad para mantener su reputación, explicó Luis Álvarez, director regional de Merco para Centroamérica y República Dominicana, en una entrevista con Diario Libre.

Álvarez recordó que, durante la crisis provocada por la pandemia de COVID-19 en 2020, los activos intangibles ayudaron a las empresas a afrontar la incertidumbre.

"El reconocimiento de lo que hacían las empresas por la sociedad, las acciones que tomaban en momentos de crisis, qué priorizaban y cómo lograban sostenerse. La reputación es un intangible. El 70 % u 80 % del valor de las empresas no está en lo económico, sino en los intangibles. Ese valor es lo que le permite a una empresa, si está bien gestionada, hacerle frente a las crisis", expresó.

El director regional también destacó la responsabilidad con la comunidad, los vínculos con organizaciones no gubernamentales y periodistas financieros, y la conversación sobre la empresa en los canales digitales.

Cómo se mide la reputación

En su cuarta edición en el país, Merco evaluó la reputación de las empresas entre mediados de abril y octubre. Rosaily Rodríguez, directora del monitor en la República Dominicana, explicó cómo se llevó a cabo la medición.

"En las distintas etapas se fue midiendo la reputación de las empresas. Nos acercamos a grandes directivos a través de cuestionarios personalizados que planteaban tres dimensiones: las 10 empresas con mejor reputación, los 10 líderes con mejor reputación y las empresas más responsables, con base en cinco dimensiones", explicó.

Participaron 302 directivos de grandes empresas, que mencionaron a 222 compañías. Las 100 con más menciones pasaron a la clasificación provisional.

"Las menciones son la cantidad de veces que un directivo señaló a una empresa como una de las que tiene mayor reputación. Eso genera un ranking provisional que luego pasa por otras siete fuentes de información, entre ellas los expertos y la sociedad. También buscamos conocer la realidad de la organización a través de un formulario, que es lo que nos permite contrastar lo que dicen los públicos con la realidad de la empresa", indicó.

En la evaluación participaron, entre otros, analistas financieros, periodistas de información económica, catedráticos del área empresarial, representantes de organizaciones no gubernamentales y miembros del Gobierno. Los expertos consultados evaluaron a las compañías según variables vinculadas con sus áreas de especialización.

"Los expertos puntúan en función de las variables. Todo esto da como resultado el ranking final, después de una validación. No entregamos 100 reconocimientos, sino que seleccionamos las 10 primeras empresas y presentamos cómo se encuentran ante el público", explicó Rodríguez.

¿Qué pueden hacer las empresas con los resultados?

Álvarez señaló que las puntuaciones permiten a las empresas seguir la evolución de su reputación de un año a otro e identificar qué aspectos de su gestión deben mejorar y cuáles conviene fortalecer. Cada compañía puede incorporar los resultados a su planificación según sus propias necesidades.

"Ninguna empresa paga por estar en el ranking. Llegan ahí por las menciones de los directivos. Las empresas a veces preguntan: '¿Qué hago para estar ahí?' o '¿Cuánto cuesta?'. No cuesta nada; el único costo es que sus públicos las reconozcan", afirmó.

Merco presentó los resultados el 3 de noviembre. Grupo Puntacana ocupó el cuarto lugar por cuarto año consecutivo. Entre las empresas destacadas también figuran Casa Brugal, Grupo Rica, Claro, Cervecería Nacional Dominicana, Banco BHD, Grupo Ramos y Banreservas.