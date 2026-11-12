Pro Consumidor anuncia más cierres de negocios por incumplimiento de la ley

El director del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), Eddy Alcántara. ( ARCHIVO )

El director del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), Eddy Alcántara, advirtió este jueves que la institución continuará clausurando establecimientos comerciales que incumplan las normativas vigentes, como parte de un programa de vigilancia que se mantendrá hasta finales de este año.

El funcionario adelantó que se realizarán nuevos cierres de negocios este viernes, el próximo lunes y el miércoles, tras detectar irregularidades que, según explicó, justifican la clausura temporal de los establecimientos hasta que corrijan las infracciones.

"Van a seguir los cierres. Nosotros anunciamos la semana pasada que vamos a estar vigilando permanentemente", expresó Alcántara al ser abordado por periodistas en el Palacio Nacional.

El titular de Pro Consumidor explicó que las inspecciones han permitido identificar violaciones a la Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario 358-05, así como a otras legislaciones sectoriales y disposiciones nacionales.

Señaló que algunas de las irregularidades detectadas están relacionadas con la exhibición y venta de artículos para adultos en espacios próximos a juguetes infantiles, una práctica que podría vulnerar las disposiciones legales destinadas a la protección de niños, niñas y adolescentes.

"Hay inclusive cosas que violentan el Código del Menor, vendiendo productos, aparatos para adultos, para cosas específicas que están al lado de los juguetes de los niños", manifestó.

Alcántara sostuvo que, aunque la institución ha sancionado anteriormente este tipo de prácticas, las infracciones identificadas actualmente ameritan medidas más severas.

"Nosotros siempre hemos sancionado esa práctica, pero ahora las que estamos encontrando conllevan la clausura temporal, la corrección de la no conformidad y eso es lo que estamos haciendo", afirmó.

Cierres no se limitan a negocios chinos

Al ser cuestionado sobre si las medidas están dirigidas exclusivamente a establecimientos de propietarios chinos, el funcionario aclaró que las inspecciones y sanciones se aplican a todos los comercios, independientemente de la nacionalidad de sus propietarios.

"Hay chinos, hay de todos los niveles. Hay un negocio de dominicano, varios negocios de dominicanos, que también están violentando la normativa y nosotros los cerramos plenamente", indicó.

Asimismo, explicó que la institución retira y destruye periódicamente productos que incumplen las disposiciones legales, incluidos artículos decomisados en establecimientos dominicanos.

"No es porque sean chinos, es porque el que no quiera cumplir con la ley va a tener de frente a la autoridad, en este caso va a tener de frente a Pro Consumidor", enfatizó.

El funcionario reiteró que el objetivo de las medidas es lograr que los establecimientos corrijan las irregularidades y regularicen sus operaciones.

"El llamado que les hacemos cada vez que van a nuestro despacho es que cumplan la ley y que se regularicen. Eso es lo que nosotros estamos esperando", expresó.

Ocho negocios cerrados la semana pasada

Pro Consumidor informó la semana pasada la clausura temporal de ocho establecimientos comerciales de propietarios chinos, ubicados en el distrito municipal de Pantoja, Los Alcarrizos y otras zonas del Gran Santo Domingo.

Entre los negocios intervenidos figuran Home Plus, AMG Mall, Plaza Neza, Tienda Rojo Star, Tienda Nuevo Mundo, Import y Export, Sol, Playa y Arena, entre otros.

Según informó la institución, las clausuras fueron dispuestas mediante las resoluciones 1934-26 y 1935-26, luego de que técnicos e inspectores identificaran diversas irregularidades durante las inspecciones.

Entre las infracciones señaladas se encuentran la comercialización de productos sin los registros sanitarios correspondientes y la exhibición de artículos para adultos en lugares donde podían quedar al alcance visual de menores de edad.

La entidad explicó que las medidas fueron adoptadas después de un proceso de revisión de las irregularidades y de evaluaciones realizadas por la Dirección Ejecutiva y técnicos especializados.

De acuerdo con las resoluciones, los cierres se mantendrán hasta que la Procuraduría General de la República concluya la investigación para la cual será apoderada por Pro Consumidor.

Al referirse este jueves a los establecimientos clausurados, Alcántara aseguró que algunos propietarios ya comenzaron a corregir las irregularidades detectadas.

Sin embargo, insistió en que las labores de fiscalización continuarán durante las próximas semanas.

"Vamos a terminar el año haciendo ese tipo de vigilancia y sancionando si ellos no se regularizan".

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