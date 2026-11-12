Se otorgarán hasta RD$5 millones en capital semilla durante Feria de Emprendedores

De izquierda a derecha: Manuel Grullón, Ligia Bonetti, David Collado, Leah Campos y Manuel Corripio inauguran la X Feria de Emprendedores en Downtowm Center. ( DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS )

Jóvenes emprendedores que cuenten con ideas de negocio innovadoras y potenciales podrán tener acceso a capital semilla de 3 millones de un total de 5 millones de pesos que irán destinados a acelerar el desarrollo de sus iniciativas, además de contar con asesoría personalizada de reconocidos empresarios del país.

Así lo informó David Collado a la prensa tras inaugurar este jueves la décima edición de la Feria de Emprendedores, que se celebra en Downtown Center con la participación de 85 negocios vinculados a sectores como industrias, medioambiente, artesanía y turismo.

Aseguró que estos negocios se encuentran participando del Premio Pepín Corripio al Emprendedor Dominicano, a través del cual se facilitará este capital semilla.

Para el empresario y actual ministro de Turismo, el acceso al financiamiento sigue siendo uno de los principales obstáculos para quienes desean iniciar un emprendimiento.

"La verdad es que en nuestro país es mucho más fácil conseguir un préstamo para comprar un carro de lujo, que conseguir 500,000 pesos como capital de trabajo", expresó Collado, quien consideró necesario seguir ampliando las oportunidades económicas para los emprendedores.

Por este motivo, los proyectos que resulten seleccionados para este apoyo económico también contarán con encuentros de una hora con empresarios como José Luis (Pepín) Corripio, Ligia Bonetti y Juan Vicini para recibir acompañamiento personalizado, entre otras asesorías legales y económicas que contribuyan al desarrollo de sus iniciativas.

De momento, los emprendimientos que participan de la feria ya exhiben y comercializan sus productos sin asumir ningún tipo de costo por sus exposiciones.

Collado explicó que la feria constituye un proyecto sin fines de lucro, desarrollado con el respaldo de empresas e instituciones que buscan facilitar oportunidades a quienes carecen de recursos para iniciar sus actividades comerciales.

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Necesidad de respaldo

Al dejar inaugurada la feria, Collado afirmó que las dificultades para emprender son mayores cuando las personas no cuentan con respaldo económico familiar, debido a los riesgos que supone sostener un negocio y cumplir con compromisos como el pago de nómina, alquileres y proveedores.

"El emprendedor que se atreve a salir hacia adelante lo arriesga todo", manifestó, al señalar que quienes carecen de apoyo familiar enfrentan mayores consecuencias cuando sus proyectos fracasan.

La inauguración contó con la asistencia de la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Campos, a quien Collado definió como "amiga de los emprendedores, amiga de nuestro país y del turismo".

El funcionario agradeció su respaldo a la actividad y afirmó que la diplomática "se comprometió de inmediato a apoyar esta feria porque cree en el talento de los dominicanos", especialmente en las oportunidades de desarrollo para los jóvenes.

La actividad también contó con el apoyo de la vicepresidenta de Marketing, Relaciones Públicas y Comunicaciones del Grupo Puntacana, Paola Rainieri.

Reconocimientos Durante el encuentro también se reconoció la trayectoria emprendedora de Manuel Grullón Hernández, presidente del Consejo de Administración del Grupo Popular, así como del empresario Manuel Corripio Alonso.Collado destacó la perseverancia de ambos empresarios y sus aportes como referentes para quienes buscan desarrollar proyectos propios, al tiempo que resaltó la importancia de mantener iniciativas de apoyo al emprendimiento.