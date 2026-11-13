David Collado inaugura décima Feria Emprendedores con más de 80 proyectos

David Collado (centro), camina junto a Leah Campos, Manuel Corripio y Ligia Bonetti, al mostrarles los estands de la X Feria de Emprendedores en Downtown Center. ( DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS )

El ministro de Turismo, David Collado, encabezó la inauguración de la décima edición de la Feria Emprendedores, que reúne a más de 80 jóvenes con proyectos empresariales y contempla la entrega del Premio José Luis Corripio Estrada, dotado con tres millones de pesos.

La ceremonia, celebrada en el centro comercial Downtown Center, contó con la presencia de la embajadora de Estados Unidos en el país, Leah Campos; la empresaria Ligia Bonetti y Manuel Corripio, entre otras personalidades del ámbito empresarial y diplomático.

La feria, organizada por Medios Emprendedores e impulsada por Collado, celebra diez años como plataforma de promoción del emprendimiento, la innovación y el desarrollo de nuevos negocios en República Dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/13/81271bfe-30e3-4c7b-9a3d-e41ee9c356db-3cf0a0e4.jpg Ligia Bonetti, David Collado, Leah Francis, Manuel Corripio y Pedro Brache durante el corte de cinta. (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS)

Durante la apertura, Collado exhortó a los participantes a perseverar en sus iniciativas y superar los obstáculos que encuentren en el camino.

"Si se les cierra una puerta, toquen otras y otras. Y cuando parezca que todas están cerradas, llegó el momento de construir sus propias puertas", expresó ante los jóvenes emprendedores, quienes respondieron con una ovación.

Los más de 80 proyectos participantes disponen de espacios para exhibir y comercializar sus productos y servicios, establecer contactos comerciales y presentar sus propuestas a potenciales clientes e inversionistas.

Reconocimientos a empresarios

Uno de los momentos centrales de la ceremonia fue el reconocimiento a la trayectoria empresarial de José Luis Corripio Estrada (Pepín), recibido en su nombre por su hijo Manuel Corripio.

Al agradecer la distinción, Corripio exhortó a los jóvenes a no rendirse ante las dificultades propias de iniciar y desarrollar un negocio. También resaltó los vínculos de su padre con David Collado, a quienes describió como dos grandes emprendedores.

La presidenta ejecutiva de Grupo SID, Ligia Bonetti, destacó que la feria representa una apuesta por el futuro y el talento dominicano. Asimismo, valoró la iniciativa de Collado y su continuidad durante una década.

La jornada incluyó otro reconocimiento a Manuel Grullón Hernández, presidente del Banco Popular Dominicano, por su trayectoria empresarial.

Grullón agradeció la distinción y animó a los participantes a mantener la constancia en sus proyectos y aspiraciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/13/ba9f1662-cbd1-4056-bf76-78d750c02104-96cc57be.jpg Uno de los participantes en la feria. (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS)

La décima Feria Emprendedores comenzó a las nueve de la mañana y se prolongó durante la tarde, con exhibiciones comerciales, espacios de venta, paneles y talleres gratuitos impartidos por especialistas.

Además de facilitar la promoción de nuevos negocios, el encuentro busca acercar a los jóvenes emprendedores a empresarios experimentados, fomentar el intercambio de conocimientos y contribuir al fortalecimiento del ecosistema empresarial dominicano.