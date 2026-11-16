Cervecería Nacional Dominicana (CND) y Caribbean Glass Industry formalizaron este lunes un acuerdo para ampliar sus operaciones industriales mediante la construcción de Eterna Glass, una planta destinada al reciclaje de vidrio roto y su transformación en materia prima para fabricar nuevas botellas.

La iniciativa, que se desarrollará en Pedro Brand, busca fortalecer la producción nacional, reducir la generación de residuos y promover la economía circular.

Sustitución de importaciones

Durante la firma del acuerdo, Fabián Suárez, presidente de Cervecería Nacional Dominicana, destacó que la alianza iniciada en 2020 permitió reactivar la industria vidriera y sustituir la importación de más de 600 millones de botellas por producción local.

"Hoy recuperamos alrededor del 86 % de nuestras botellas que pueden reutilizarse hasta diez veces", expresó Suárez.

El ejecutivo indicó que República Dominicana exporta unas 18,000 toneladas anuales de vidrio roto, material que podría aprovecharse localmente para fabricar nuevos envases.

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Recuperación de la industria

De su lado, Carlos Bermúdez, gerente general de Caribbean Glass Industry, recordó que la producción nacional de botellas estuvo paralizada durante casi una década, hasta la reactivación de la fábrica.

"Hace algunos años demostramos que era posible volver a fabricar vidrio en República Dominicana. Hoy queremos demostrar que también podemos cerrar el ciclo y convertir nuestras botellas usadas en nuevas botellas dominicanas", manifestó.

Bermúdez resaltó las oportunidades que generará el proyecto para trabajadores, recolectores y recicladores.

Capacidad y beneficios ambientales

Héctor José Rizek, socio de Caribbean Glass Industry, informó que la nueva instalación tendrá capacidad proyectada para procesar hasta 200,000 toneladas anuales.

"Esperamos iniciar la puesta en funcionamiento de los equipos durante el primer trimestre del 2027 y comenzar el suministro de vidrio reciclado a partir del segundo trimestre de ese año", precisó.

Asimismo, estimó que durante los primeros cinco años de operación podrían evitarse unas 30,000 toneladas de emisiones de dióxido de carbono.

Respaldo gubernamental

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, valoró la inversión como una muestra de innovación y fortalecimiento de la capacidad productiva dominicana.

"Hoy lo que celebramos es un ejemplo de innovación, un ejemplo de resiliencia de la economía dominicana", afirmó.

El funcionario aseguró que el Gobierno respaldará iniciativas que impulsen la industrialización, la sostenibilidad y la colaboración público-privada.