Colmado dedicado principalmente a la venta de bebidas, ubicado en Villa Consuelo, Distrito Nacional, donde su propietario expresó inquietudes sobre la implementación de la facturación electrónica. ( DIARIO LIBRE/ANYARA SOLANO )

El plazo establecido para que los pequeños contribuyentes, microempresas y contribuyentes no clasificados se incorporaran al sistema de facturación electrónica venció ayer domingo 15 de noviembre. Sin embargo, durante un recorrido por establecimientos de Villa Consuelo, Villa Juana, el Ensanche La Fe, Los Jardines y Evaristo Morales, en el Distrito Nacional, los comerciantes consultados aseguraron que todavía no han iniciado el proceso, mientras otros manifestaron dudas sobre su funcionamiento y los costos que podría representar para sus negocios.

En Villa Consuelo, Leando, propietario de un colmado dedicado principalmente a la venta de bebidas, manifestó su preocupación por la forma en que la facturación electrónica podría afectar la rapidez de atención a los clientes, especialmente durante los momentos de mayor movimiento en el establecimiento.

El comerciante, quien desde hace aproximadamente dos años recibe pagos mediante tarjetas bancarias y transferencias, explicó que está acostumbrado a utilizar herramientas digitales para realizar sus cobros, pero considera que registrar cada venta mediante el nuevo sistema podría dificultar el despacho cuando el negocio esté lleno.

"Ayer había mucha gente, entonces uno sacando cerveza, refresco, rápido, despachando gente. ¿Con una máquina, entonces, con qué rapidez uno lo hace?", comentó.

A su consideración, los comerciantes podrían adaptarse la medida, pero entiende que antes necesitan recibir capacitación y conocer cuánto les costaría implementar el sistema.

"A mí me gustaría que sea una patente que, por ejemplo, se pague anual RD$10,000, RD$5,000, lo que ellos pongan, porque tenemos muchas cosas al detalle: sopita, guineo, chicle, todo digitado, no.Eso uno lo ve por el periódico. A mí me llaman y me dicen: "Mira, ¿tú sabes eso?", y yo digo que tengo entendido que no han venido de la DGII a uno notificarle o dar una charla, una orientación sobre lo que hay que hacer, hasta por barrios", sostuvo.

En el mismo sector, Diomedes Censión afirmó que las medidas dirigidas a los comerciantes deben tomar en cuenta las condiciones de quienes tienen negocios pequeños y no cuentan con los mismos recursos que establecimientos de mayor tamaño.

De acuerdo con el comerciante, en su comercio todavía no tienen contemplado trabajar en el proceso de facturación trabajando.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/16/whatsapp-image-2026-11-16-at-15708-pm-01f589b4.jpeg Diomedes Censión, comerciante de Villa Consuelo, manifestó su posición sobre la implementación de la facturación electrónica. (DIARIO LIBRE/ANYARA SOLANO)

"Que aplique algo que le convenga al de abajo, no que todo lo que se aplique le convenga al de arriba. Si aplican todo lo que le conviene al de abajo, no hay problemas con eso. Ahora, si no le conviene al de abajo, hay problemas", manifestó.

En el sector Ensanche La Fe, específicamente en la calle Américo Lugo, la Super Bodega Comedor, Cafetería La Fe, también se han incorporado algunas herramientas digitales a sus operaciones. En el mostrador del establecimiento hay una hoja colocada con el detalle de las cuentas bancarias disponibles para realizar transferencias.

Sin embargo, pese a utilizar estos medios para recibir pagos, el negocio aún no ha iniciado el proceso de incorporación a la facturación electrónica.

Luis Guerrero, comerciante del establecimiento, afirmó que tiene conocimiento de la disposición de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), pero manifestó su preocupación por los gastos que podría representar su implementación para los pequeños negocios.

"A nosotros los comerciantes nos afectaría, porque los gastos están por las nubes; más sumarle más gastos nos afectaría mucho", expresó.

A pocos metros de ese colmado, otro comerciante quien prefirió omitir su nombre, reconoció que la facturación electrónica es una realidad, aunque también pidió que se tome en cuenta la situación económica que atraviesan los negocios.

"Yo creo que eso no funciona. ¿Y la gente que viene a comprar con RD$20 y que le tenemos que fiar obligado, cómo le facturamos a esa gente? Eso no resulta, eso es un problema", expresó.

De acuerdo con el hombre, la facturación electrónica podría generar gastos adicionales para los comerciantes y repercutir en el precio de los productos, debido a que todavía desconocen cuánto tendrían que pagar para cumplir con el proceso.

En otros establecimientos visitados en los sectores Los Jardines y Evaristo Morales, los comerciantes consultados aseguraron que tampoco habían realizado trámites para incorporarse a la facturación electrónica.

En el Colmado Ciprián, ubicado en Evaristo Morales, uno de los planteamientos estuvo relacionado con las dificultades que podrían enfrentar algunas personas para manejar las herramientas digitales, aunque tengan experiencia en las operaciones cotidianas del negocio.

"Hay gente que se sabe desempeñar con números, pero no se desempeña con esto", comentó uno de los comerciantes, quien aseguró que no cuenta con el sistema y que tampoco piensa instalarlo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/16/whatsapp-image-2026-11-16-at-15627-pm-1-54671c1f.jpeg Colmado Ciprián ubicado en sector Evaristo Morales donde tampoco se ha iniciado el proceso de facturación eléctronica. (DIARIO LIBRE/ANYARA SOLANO)

En algunos colmados, las compras de bajo monto y la práctica de fiar productos a clientes generan interrogantes sobre cómo se manejarían esas operaciones con la implementación de la facturación electrónica.

"Yo creo que eso no funciona. ¿Y la gente que viene a comprar con RD$20 y que le tenemos que fiar obligado, cómo le facturamos a esa gente? Eso no resulta, eso es un problema", expresó un vendedor del Colmado Yavalys 2, ubicado en Villa Juana.

A su juicio, la implementación también podría generar gastos adicionales para los comerciantes y repercutir en el precio de los productos, debido a que todavía desconocen cuánto tendrían que pagar para cumplir con el proceso.

En el sector Los Jardines, en el Distrito Nacional, Francisco, propietario de un colmado, también manifestó su rechazo a la disposición y expresó preocupación por los gastos que debe cubrir para mantener su establecimiento en funcionamiento.

"Esto es imposible, este paisito no aguanta más esos impuestos", manifestó.

El comerciante aseguró que sus gastos ascienden a aproximadamente RD$126,000, entre el pago de empleados, alquiler del local y electricidad, por lo que considera difícil asumir nuevos costos.

"Ellos van a tener que resolver, van a tener que hacer algo porque nadie va a poder", agregó.

DGII no aplicará sanciones por el momento

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó este lunes que no aplicará, por el momento, sanciones, multas ni cierres de establecimientos comerciales a quienes no hayan completado su incorporación a la facturación electrónica al 15 de noviembre de 2026.

La institución hizo un llamado a la tranquilidad de los contribuyentes que todavía se encuentran en proceso y reiteró que continuará ofreciendo orientación, asistencia y acompañamiento para completar la incorporación.

No obstante, manifestaron que no es posible otorgar una nueva prórroga general, conforme a lo establecido en la Ley 32-23 de Facturación Electrónica y su Reglamento de Aplicación 587-24. La DGII exhortó a los contribuyentes pendientes a continuar avanzando en el proceso y aseguró que contarán con el apoyo institucional necesario.

La DGII defiende la facilidad del sistema

El director general de Impuestos Internos, Pedro Porfirio Urrutia Sangiovanni, explicó a Diario Libre que la facturación electrónica es un sistema que ya ha sido aprobado en numerosos países y que, según afirmó, también representa beneficios para los contribuyentes.

"Hay que incorporarse, porque no es un invento de la República Dominicana, es un sistema fiscal ya aprobado en muchos países y que va en beneficio de todos, inclusive a través de la tranquilidad del propio contribuyente", manifestó.

Urrutia sostuvo que, al tratarse de un sistema en línea, facilita el cumplimiento de las obligaciones tributarias y evita que los contribuyentes tengan que esperar años para conocer situaciones relacionadas con sus operaciones durante una fiscalización posterior.

El funcionario también aseguró que el procedimiento es sencillo y explicó que la institución dispone de un facturador gratuito para los contribuyentes que emiten hasta 150 facturas al mes.

Para acceder a esta herramienta, los interesados deben acercarse a una administración tributaria, registrarse como contribuyentes y solicitar la facturación electrónica.

En el caso de quienes superan las 150 facturas mensuales, explicó que deben contratar los servicios de un proveedor de facturación electrónica. Según detalló, la DGII tiene alrededor de 200 proveedores registrados que ofrecen este servicio de manera particular.