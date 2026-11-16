El 85.5 % de las empresas dominicanas requiere personal que domine el uso de la IA

El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rafael Santos Badía, durante la presentación del estudio "Desarrollo de habilidades y talento en RD". ( ADRIANA SUELS )

Si bien la adopción de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, avanza entre las empresas dominicanas, con un 63.4 % que reconoce sus efectos positivos en las operaciones, el 30.7 % todavía enfrenta dificultades por la falta de conocimientos y competencias para aplicarlas.

Esto pone de manifiesto una brecha entre la transformación tecnológica y la preparación del talento humano que necesitan las empresas, independientemente de su tamaño.

De hecho, el 85.5 % de las empresas consultadas requiere trabajadores con competencias en inteligencia artificial (IA) y manejo de datos, según un estudio presentado este lunes por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) y la Iniciativa Empresarial para la Educación Técnica (IEET).

La investigación, titulada "Desarrollo de habilidades y talento en la República Dominicana: enfoque en inteligencia artificial y tecnologías de procesamiento de datos para la competitividad empresarial", también encontró que el 87.1 % de las empresas que contrataron personal en 2025 tuvo dificultades para cubrir al menos una vacante.

Entre los principales obstáculos figura la insuficiencia de competencias blandas o actitudinales, señalada por el 60.6 % de las empresas que enfrentaron dificultades de contratación, seguida de la falta de experiencia práctica (50.8 %), la falta de formación o del título requerido (49.0 %) y las competencias técnicas desactualizadas (49 %).

La escasez de candidatos fue identificada como una limitación para cubrir las vacantes por el 46.9 % de las empresas consultadas para el estudio.

La IA transforma las contrataciones

El estudio, realizado mediante una encuesta a 309 empresas de 19 sectores productivos, establece que el 47.9 % ya utiliza inteligencia artificial y el 80.3 % emplea al menos una de estas cinco tecnologías: inteligencia artificial, almacenamiento en la nube, ciberseguridad, analítica de datos y competitividad.

Esto no implica necesariamente que la demanda se concentre en especialistas tecnológicos, ya que las empresas también requieren profesionales de áreas tradicionales con habilidades para utilizar estas herramientas, como contadores, administradores, vendedores y otros profesionales.

De hecho, aunque el 51.5 % de las empresas demanda perfiles tecnológicos, estos representaron apenas el 9 % de las contrataciones realizadas durante 2025.

"Ya la IA llegó a las empresas dominicanas; la mitad las utiliza, pero hay un gran reto, saber utilizarlas", expresó el presidente de ANJE, Boris de León, durante la presentación de la investigación.

Brechas en la formación

La investigación también identificó diferencias entre las competencias demandadas y la oferta académica, pese a la existencia de 147 programas tecnológicos en 31 instituciones de educación superior.

Mientras el 38.4 % de las empresas con demanda tecnológica requiere analistas de sistemas y datos, apenas el 17.6 % solicita desarrolladores de software. Sin embargo, muchos estudiantes continúan priorizando la ingeniería de sistemas en su formación académica.

"Nuevamente, las empresas están requiriendo competencias, no necesariamente títulos", señalaron ejecutivos de ANJE que presentaron los detalles del estudio y destacaron la necesidad de actualizar los programas educativos.

Asimismo, el 34.5 % de las empresas valora los cursos cortos, las certificaciones y las competencias demostrables como alternativas para la formación de trabajadores.

La investigación subraya que los empleados del segmento tecnológico perciben salarios promedio 2.3 veces superiores a los del resto del mercado laboral.

Además, tienen la posibilidad de ofrecer sus servicios a grandes multinacionales que pagan en dólares y ofrecen empleos remotos, lo que plantea desafíos para retener a estos profesionales frente a la competencia internacional.

Reorientar la educación superior

Durante la presentación del estudio, el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rafael Santos Badía, consideró necesario transformar la oferta académica para responder a los cambios del mercado laboral, en el que cada vez más empresas requieren trabajadores con competencias específicas que no necesariamente exigen una formación universitaria tradicional.

"Las empresas necesitan a un tipo de recurso humano (...) de buen salario, y a lo mejor no necesitan a un profesional universitario de Último nivel", expresó el funcionario, quien planteó que las universidades deben "dar un giro" en su oferta académica, fortalecer las carreras técnicas y continuar adaptando los programas educativos a las necesidades productivas.

Santos Badía también advirtió sobre la transformación de las profesiones ante los avances tecnológicos.

"Necesitamos un sistema educativo que enseñe a aprender, a desaprender y a reaprender", sostuvo.

El ministro señaló que algunas carreras quedarán en el pasado y que la formación debe comenzar con el dominio de competencias fundamentales desde los primeros niveles educativos.

Los retos para cerrar las brechas

Ante estos resultados, ANJE planteó fortalecer las competencias técnicas y las habilidades blandas, incorporar la inteligencia artificial en todas las carreras y ampliar la formación en automatización y ciberseguridad.

También propuso establecer un marco nacional de microcredenciales acumulables, alinear las becas con la demanda empresarial y desarrollar estrategias para retener el talento.

De León sostuvo que impulsar la formación requiere una visión compartida entre el Estado, las empresas y las universidades para aprovechar las nuevas tecnologías y elevar la productividad nacional.