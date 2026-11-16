El vicepresidente de Comunicación y Responsabilidad Social, Franklin Soriano. ( CEDIDA POR BANRESERVAS )

El Banco de Reservas y varias organizaciones vinculadas al ecosistema emprendedor inauguraron este lunes la Semana Global de Emprendimiento 2026, una iniciativa que busca promover la innovación y fortalecer el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en República Dominicana.

La jornada, que se desarrolla del 16 al 22 de noviembre, contempla charlas, talleres y encuentros gratuitos en distintas localidades del país, con la participación de emprendedores, inversionistas, instituciones públicas y privadas y centros educativos. La actividad se realiza junto a la Red Global de Emprendimiento (GEN), por sus siglas en inglés, la Fundación EMDES y En Lata.

Durante el acto inaugural, Franklin Soriano, vicepresidente de Comunicación y Responsabilidad Social de Banreservas, destacó la importancia de respaldar a los pequeños negocios por su contribución a la economía y la generación de empleos.

El ejecutivo señaló que las mipymes aportan el 32 % del producto interno bruto (PIB) y generan más de tres millones de empleos, equivalentes al 61.6 % de la ocupación nacional, según datos de la Encuesta Nacional de las Mipymes realizada por el Banco Central y el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.

"En Banreservas asumimos nuestro papel como brazo ejecutor de esa visión, mediante el financiamiento a las micro y pequeñas empresas y programas como Cree Banreservas, que ofrece capital semilla y acompañamiento especializado a proyectos innovadores", expresó Soriano.

El programa Cree Banreservas forma parte de las iniciativas con las que la entidad bancaria procura apoyar el crecimiento y la consolidación de nuevos emprendimientos.

De su lado, Patricia Acosta, representante de GEN en República Dominicana, indicó que la actividad en esta ocasión se extiende durante todo el mes de noviembre y espera recibir a más de 10,000 personas, desde los centros educativos, hasta espacios de negocios en toda la geografía nacional.

Actividades y reconocimientos

El documento de prensa indica que Banreservas, a través de la Dirección de Sostenibilidad y Responsabilidad Social y su programa para emprendedores Cree Banreservas, busca apoyar el crecimiento y la consolidación de los emprendimientos dominicanos, con la participación de emprendedores, inversionistas, instituciones públicas y privadas, universidades, colegios y organizaciones aliadas.

Durante el acto de lanzamiento se realizó el panel "Del potencial a la prosperidad", con las ponencias de Biviana Riveiro, experta en derecho corporativo, comercio internacional, competitividad y desarrollo económico; y Aida Domínguez-Imbert, fundadora y CEO de AWL Consultores; con la moderación del emprendedor Edison Santos.

Asimismo, se efectuó la Gala Emprendedor Destacado, organizada por EMDES Foundation, en la que fueron premiados actores del ecosistema que sobresalieron en los renglones Desarrollo Estudiantil, Desarrollo Personal y Profesional, Desarrollo Comunitario e Impacto Social, Sostenibilidad & Territorio, Innovación & Tecnología, Desarrollo Empresarial y Emprendedor Destacado del Año.

En esta edición, que lleva el lema "Los emprendedores de aquí prosperan", las instituciones participantes ofrecen charlas, talleres y eventos gratuitos en coordinación con la Fundación EMDES y En Lata. El programa de actividades se puede visualizar en la página oficial www.genglobal.org/events.

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