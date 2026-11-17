Los puertos del país movilizaron 10.2 millones de toneladas métricas de mercancías durante el trimestre julio-septiembre de 2026, para un crecimiento de un 8.2 % respecto a las registradas en igual período del año pasado, informó la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom).

El director ejecutivo de Apordom, Alejandro Campos, aseguró que este incremento representa 773,587 toneladas métricas adicionales y evidencia el comportamiento de las operaciones comerciales y logísticas que se desarrollan a través de las distintas terminales marítimas locales.

Por tipo de operación, las importaciones alcanzaron 7.3 millones de toneladas métricas, con un crecimiento de 7.5 % frente a las 6.8 millones de toneladas del tercer trimestre de 2025. Las exportaciones totalizaron 1.5 millones de toneladas métricas, para un aumento de un 2.4 % respecto a ese mismo período del año anterior.

Uno de los resultados más destacados correspondió a la carga en tránsito, que alcanzó 1.5 millones de toneladas métricas, frente a las 1.2 millones de 2025, lo que representa un crecimiento de 18.3 %, indicó la institución mediante nota de prensa.

Principales puertos

Por terminales, Caucedo encabezó el movimiento de carga con 3.1 millones de toneladas, un incremento de un 6.4 % respecto a las movilizadas entre julio y septiembre del año pasado.

Haina occidental ocupó el segundo lugar, con 2.0 millones de toneladas y un crecimiento de un 10.5 %, mientras que Haina oriental registró 1.9 millones de toneladas, para un aumento de un 12.7 %.

En conjunto, Caucedo y las dos terminales de Haina movilizaron cerca del 68.3 % de toda la carga registrada en el sistema portuario durante el citado trimestre.

La carga a granel

Al analizar las mercancías por categoría, las importaciones de granel sólido alcanzaron 2.5 millones de toneladas métricas, para un crecimiento de un 17.4 %, mientras que el granel líquido registró 2.4 millones de toneladas, con un incremento de 9.5 %.

En las exportaciones también se observaron aumentos importantes en los graneles. La carga sólida pasó de 137,942 a 205,137 toneladas, para un crecimiento de un 48.7 %, mientras que la líquida aumentó 23.2 %, al alcanzar 405,419 toneladas métricas.

En contraste, la carga general suelta y la contenerizada registraron disminuciones, tanto en las importaciones como en las exportaciones, lo que evidencia un comportamiento diferenciado entre las distintas modalidades de mercancías.

En cuanto al movimiento de contenedores, el sistema portuario registró 625,936 TEU durante el trimestre, frente a los 605,206.5 contabilizados en igual período de 2025, para un crecimiento de 3.4 %.