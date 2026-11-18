Julio Virgilio Brache, presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD). ( DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO )

El aumento de los fletes marítimos y los retrasos en la llegada de contenedores continúan presionando los costos de producción de las industrias dominicanas, que enfrentan dificultades para recibir a tiempo las materias primas importadas.

Así lo advirtió este miércoles Julio Virgilio Brache, presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), quien explicó que durante 2026 el sector ha experimentado un encarecimiento gradual del transporte internacional de mercancías, acompañado de interrupciones en las cadenas de suministro.

"No solamente ha habido un aumento gradual en los fletes, pero también se han producido muchas interrupciones porque no siempre los contenedores están disponibles", afirmó el empresario.

Brache explicó que las dificultades del transporte marítimo no se limitan al precio que pagan las empresas para movilizar sus mercancías. Los retrasos en las entregas también generan costos adicionales y afectan la disponibilidad de insumos para la producción nacional.

"Hay muchas veces que hay disrupciones en las entregas, lo cual encarece también los productos y la materia prima", sostuvo.

Para ilustrar el problema, puso como ejemplo los contenedores que llegan al país varias semanas después de la fecha prevista.

"Cuando un contenedor supuestamente va a llegar a la República Dominicana el día primero y llega el día 28 del mes, pues eso produce retrasos y recargas y también atrasa el suministro de materia prima", explicó.

La situación afecta particularmente a las industrias que dependen de insumos importados para mantener sus operaciones. Los retrasos pueden alterar sus calendarios de producción y aumentar los gastos asociados con el abastecimiento.

El presidente de la AIRD no ofreció un porcentaje actualizado sobre el incremento acumulado de los fletes en 2026 ni precisó cuántas empresas han resultado afectadas por las interrupciones marítimas.

Presiones sobre los precios

Brache explicó que estas dificultades se suman al encarecimiento internacional de los combustibles y las materias primas, en un año marcado por conflictos internacionales y cambios en las condiciones del comercio.

Pese a estas presiones, aseguró que los industriales han procurado mantener estables los precios de los alimentos y otros bienes que producen.

"Los industriales, los productores de bienes y servicios han hecho todo lo posible por mantener los precios de los alimentos y de los bienes que ofrecen a un nivel estable", expresó.

El dirigente empresarial señaló que la AIRD mantiene un diálogo continuo con las autoridades para evaluar el comportamiento de los costos.

Explicó que se ha establecido una mesa de precios para revisar mensualmente las variaciones de las materias primas y los insumos, así como las posibles medidas para reducir su impacto.

Aunque reconoció las dificultades que enfrenta el sector, Brache sostuvo que los industriales mantienen perspectivas favorables para 2027 y que las inversiones continúan desarrollándose.

Sin embargo, las interrupciones en el transporte marítimo siguen siendo uno de los factores que condicionan los costos y la planificación de la producción nacional.