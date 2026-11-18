Luis José Bonilla Bojos, presidente de la Asociación de Industriales de la Región Norte (AIREN) ( ANEUDY TAVÁREZ )

El presidente de la Asociación de Industriales de la Región Norte (AIREN), Luis José Bonilla Bojos, advirtió este miércoles que la competitividad de la industria dominicana no puede depender exclusivamente de las negociaciones arancelarias con Estados Unidos, por lo que consideró necesario fortalecer la productividad, impulsar la innovación y diversificar los mercados de exportación.

El dirigente empresarial señaló que las nuevas medidas tributarias adoptadas por Estados Unidos representan un desafío para las exportaciones dominicanas, particularmente frente a otros países que compiten por los mismos mercados.

Durante su discurso en el Almuerzo Anual de AIREN, que contó con la participación de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y del ministro de Relaciones Exteriores, Víctor (Ito) Bisonó, Bonilla Bojos valoró los esfuerzos del Gobierno para preservar las condiciones de acceso al mercado estadounidense mediante el diálogo y la negociación.

Sin embargo, sostuvo que el escenario internacional obliga al país a desarrollar una industria más sólida y preparada para enfrentar las tensiones geopolíticas, la reorganización de las cadenas de suministro y las nuevas políticas comerciales.

"La competitividad de nuestra industria no puede depender únicamente de las condiciones arancelarias o de las negociaciones comerciales. Debemos fortalecer nuestra productividad, impulsar la innovación y diversificar nuestros mercados", expresó.

El empresario consideró que la República Dominicana cuenta con condiciones favorables para aprovechar la transformación de la economía mundial, entre ellas su ubicación geográfica, estabilidad institucional, acceso a mercados y experiencia manufacturera.

Planteó que el desafío consiste en pasar de ser un destino atractivo para la inversión a consolidarse como una plataforma de producción, innovación y exportación con mayor valor agregado nacional.

En ese sentido, consideró necesario desarrollar más proveedores nacionales, integrar a las micro, pequeñas y medianas empresas a las cadenas de valor y aumentar la capacidad de producir bienes con mayor contenido tecnológico.

Retos para la industria del Cibao

Bonilla Bojos también llamó la atención sobre las condiciones que necesita la región Norte para aprovechar su potencial industrial y exportador.

Indicó que, pese a contar con una importante tradición manufacturera, capacidad emprendedora y experiencia exportadora, la región necesita cerrar brechas en infraestructura logística, conectividad, suministro de energía confiable a precios competitivos y facilidades para la inversión.

Asimismo, destacó la necesidad de preparar el talento humano para responder a las exigencias de una industria cada vez más tecnológica y especializada.

Como parte de las iniciativas para atender esa necesidad, anunció que AIREN impulsa, con el apoyo del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, un Mapa de Talento Industrial que permitirá identificar las competencias que requieren las empresas asociadas, las brechas de formación y las oportunidades para adecuar la educación técnica y profesional a las demandas del sector.

La propuesta busca fortalecer la articulación entre las empresas, las instituciones académicas, el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) y otras entidades educativas.

Reclama mayor diplomacia económica

El presidente de AIREN sostuvo que la competitividad industrial también depende de las oportunidades que el país pueda generar en el exterior, por lo que abogó por una política de diplomacia económica más activa.

Planteó que la política exterior debe contribuir a abrir nuevos mercados, atraer inversiones de calidad, fortalecer la presencia internacional de las empresas dominicanas y generar oportunidades concretas para productores, fabricantes y exportadores.

Presenta plan estratégico y nueva identidad

Durante el almuerzo anual, Bonilla Bojos presentó los avances institucionales de AIREN, entre ellos su Plan Estratégico Institucional 2026-2029, estructurado en cinco ejes: influencia y posicionamiento institucional, fortalecimiento de capacidades, representatividad, desarrollo del talento y alianzas estratégicas.

También informó sobre la elaboración de una caracterización de la industria de la región Norte, que permitirá identificar las capacidades productivas de los distintos territorios, así como sus oportunidades y desafíos.

Durante la actividad se presentó, además, la nueva identidad institucional de la asociación, como parte de un proceso de transformación y fortalecimiento de su papel en el desarrollo industrial de la región.