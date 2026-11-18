Momento en que persona de Pro Consumidor clausura un negocio chino. ( FOTO DE ARCHIVO CEDIDA POR PRO CONSUMIDOR )

El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) podría disponer el cierre temporal de entre ocho y diez establecimientos comerciales de origen asiático durante la próxima semana, si sus propietarios no corrigen las irregularidades detectadas por los inspectores.

El director de la institución, Eddy Alcántara, explicó este miércoles que los negocios se encuentran bajo evaluación y que las autoridades están agotando los procedimientos correspondientes antes de determinar las medidas administrativas.

"Para la semana que viene tenemos que continuar, lamentablemente, con la clausura del comercio", declaró el funcionario durante el VI Foro Combatiendo el Comercio Ilícito en República Dominicana.

Alcántara explicó que los cierres no son necesariamente definitivos, ya que los establecimientos tienen la oportunidad de corregir los incumplimientos identificados.

Según indicó, los propietarios disponen de cinco días después del levantamiento de las irregularidades para realizar las correcciones requeridas, que posteriormente deben ser comprobadas por la institución.

"Son provisionales, como todas, procurando que ellos actúen dentro del marco de la ley", afirmó.

Durante las últimas semanas, Pro Consumidor ha intensificado las inspecciones en negocios de propietarios chinos. La institución informó previamente que había intervenido alrededor de 40 establecimientos, de los cuales más de 20 presentaban irregularidades que podían dar lugar a sanciones administrativas.

El pasado 5 de noviembre anunció la clausura temporal de ocho establecimientos en el Gran Santo Domingo, entre ellos Home Plus, AMG Mall, Plaza Neza y Tienda Rojo Star, por incumplimientos relacionados con la comercialización de productos sin registro sanitario y la exhibición de artículos para adultos en lugares visibles para menores de edad.

Alcántara rechazó que las inspecciones constituyan una persecución contra comerciantes chinos y sostuvo que los controles también se aplican a establecimientos de propietarios dominicanos y de otras nacionalidades.

"Tenemos seis años vigilándolos a ellos, vigilando a los dominicanos, vigilando a los hindúes, vigilando a los colombianos, los peruanos, a todos", afirmó.

Sin cifras sobre los decomisos

Durante el encuentro, los ministros y funcionarios participantes destacaron los esfuerzos del Gobierno contra el contrabando, la falsificación de productos y otras prácticas comerciales ilegales.

Sin embargo, al ser consultado sobre los volúmenes de mercancías y combustibles decomisados, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo (Yayo) Sanz Lovatón, no proporcionó cifras.

El funcionario aseguró que el Gobierno dispone de estadísticas precisas sobre las incautaciones de combustibles vinculadas con el comercio ilegal y que esas informaciones han sido publicadas.

"Tenemos cifras muy exactas", respondió, aunque no especificó los volúmenes durante el intercambio con la prensa.

Sanz Lovatón mencionó las actuaciones de la Dirección General de Aduanas, la Dirección General de Impuestos Internos y otras dependencias encargadas de enfrentar el contrabando.

Por su parte, Alcántara reconoció que tampoco disponía en ese momento de una cuantificación de las pérdidas fiscales asociadas con el comercio ilícito.

"Centenares de millones de pesos. No tengo la cuantificación, pero son muchos", afirmó al responder una pregunta sobre los ingresos que deja de percibir el Estado.

Fiscalización y sanciones

El director de Pro Consumidor sostuvo que las incautaciones han aumentado por el fortalecimiento de las labores de fiscalización, aunque tampoco presentó una comparación estadística de los decomisos.

Alcántara también informó que la institución mantiene operativos preventivos para detectar ofertas engañosas antes del Viernes Negro, que se celebrará el 27 de noviembre.

Explicó que los inspectores llevan varias semanas supervisando los precios de los productos para identificar posibles aumentos artificiales antes de la aplicación de descuentos.

El funcionario advirtió que los comercios que anuncien promociones falsas se exponen a sanciones conforme a la legislación de protección de los derechos del consumidor.

La vigilancia forma parte de las actuaciones que desarrolla Pro Consumidor durante los períodos de mayor actividad comercial, cuando aumentan las promociones y las compras de electrodomésticos y otros artículos de consumo.