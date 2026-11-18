El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón. ( CEDIDA A DL )

El Gobierno dominicano anunció la celebración de una cumbre regional para coordinar acciones contra el comercio ilícito, una actividad que el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, calificó como una amenaza para la seguridad nacional que trasciende sus consecuencias económicas y fiscales.

El funcionario hizo el anuncio durante el VI Foro Combatiendo el Comercio Ilícito en República Dominicana, organizado por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD).

Sanz Lovatón explicó que la iniciativa regional se prepara en coordinación con el Ministerio Público, aunque no precisó la fecha, la sede ni los países que participarán.

"El comercio ilícito no es solo una amenaza de recaudación o económica. Es un tema de seguridad nacional", afirmó el ministro, quien aseguró que el Gobierno continuará enfrentando estas actividades mediante la cooperación entre instituciones nacionales y organismos internacionales.

Uno de los aspectos examinados durante el encuentro fue la utilización de operaciones comerciales aparentemente legítimas para introducir al sistema financiero recursos procedentes de actividades ilegales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/18/whatsapp-image-2026-11-18-at-115903-am-1-b438475d.jpeg Participantes en el VI Foro Combatiendo el Comercio Ilícito en República Dominicana. (CEDIDA A DL)

La directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Aileen Guzmán Coste, advirtió sobre los vínculos entre el comercio ilícito y el lavado de activos.

Entre los mecanismos utilizados mencionó la manipulación de facturas, la sobrevaloración y subvaloración de mercancías y el empleo de estructuras comerciales para encubrir movimientos de dinero.

Estas operaciones, explicó, perjudican las recaudaciones tributarias, distorsionan la competencia y comprometen la seguridad económica.

Industriales denuncian competencia desleal

El presidente de la AIRD, Julio Virgilio Brache, advirtió que el contrabando, la falsificación y la evasión de obligaciones legales colocan en desventaja a las empresas que pagan impuestos, cumplen las regulaciones y generan empleos formales.

Recordó que la competencia desleal figura desde hace más de cinco años entre los principales problemas que afectan la competitividad industrial, según las mediciones de la asociación empresarial.

"La legalidad no debe ser una desventaja para quien produce, invierte y genera empleos", sostuvo Brache, quien reclamó una estrategia permanente de prevención, detección y seguimiento del comercio ilícito, con resultados verificables.

El foro contó también con la participación de Antonio Crespo, representante de Homeland Security Investigations (HSI), de Estados Unidos, quien destacó la necesidad de fortalecer el intercambio de información y la inteligencia estratégica para combatir las organizaciones criminales transnacionales.

Crespo defendió las alianzas entre los sectores público y privado como instrumentos para enfrentar el contrabando, la corrupción y el lavado de activos.

En las discusiones participaron, además, el director general de Aduanas, Nelson Arroyo; el director general de Impuestos Internos, Pedro Urrutia, y el director de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios, Marcos Balaguer.

El encuentro examinó las nuevas modalidades del comercio ilícito y las medidas institucionales para combatirlas, en un contexto de preocupación empresarial por las actividades que operan al margen de las obligaciones tributarias y regulatorias.