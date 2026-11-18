Raquel Peña, al centro, fue testigo de la firma del convenio suscrito entre la ACIS y cinco sociedades de gestión colectiva. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Los establecimientos comerciales, hoteles, restaurantes, centros de entretenimiento y centros de salud podrán utilizar obras musicales y contenidos audiovisuales bajo condiciones tarifarias preferenciales, luego de un acuerdo suscrito entre la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS) y cinco sociedades de gestión colectiva.

La firma del convenio contó con la presencia de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quien fue testigo del entendimiento que pone fin a 13 años de conversaciones entre el sector empresarial y las entidades encargadas de administrar los derechos de autor.

El pacto establece criterios tarifarios y reglas para el uso de esas producciones en los establecimientos, con el propósito de facilitar el cumplimiento de las obligaciones legales de los negocios y garantizar la remuneración y protección de los derechos de autores, compositores, intérpretes y productores.

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Acuerdo y beneficios

El presidente de la ACIS, Marcos Santana, destacó que el acuerdo permitirá a los comerciantes operar con mayor previsibilidad, al disponer de condiciones definidas para el uso de música y contenidos audiovisuales, sin menoscabar los derechos de sus creadores.

"Hoy ganamos todos: ganan los creadores y titulares de derechos, porque se fortalece el reconocimiento y la protección de su trabajo; ganan los empresarios, porque disponen de reglas claras y condiciones preferenciales; y gana el país", expresó Santana.

Sociedades firmantes Las entidades que suscribieron el convenio con la ACIS son la Entidad de Gestión Colectiva de Arreglistas Musicales (Egecam), la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música (Sgacedom), la Sociedad Dominicana de Artistas Intérpretes y Ejecutantes (Sodaie), la Sociedad Dominicana de Productores Fonográficos (Sodinpro) y la Sociedad de Gestión Colectiva de los Productores Audiovisuales (Sogespa).

Reconocimientos y asistentes

Durante la actividad, realizada en el edificio empresarial de Santiago, las organizaciones participantes reconocieron a la vicepresidenta Raquel Peña por su intervención en las labores de coordinación y mediación que contribuyeron a concretar el entendimiento.

La jornada también incluyó la bienvenida a los nuevos miembros de la ACIS correspondientes al año 2026, quienes recibieron placas de reconocimiento.

En el acto estuvieron presentes José Gonell, director de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), y Sandy Filpo, expresidente de la ACIS.