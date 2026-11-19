La inteligencia artificial (IA) acaba de marcar un hito en la historia financiera mundial. La estadounidense Anthropic, creadora del asistente Claude, captó 81,300 millones de dólares en la mayor salida a bolsa jamás registrada, una operación que sitúa su valoración en aproximadamente 1.5 billones de dólares.

La compañía colocó 980 millones de acciones a un precio de 83 dólares por unidad, por encima del rango inicial de entre 70 y 78 dólares, según Reuters.

A esa cantidad se suman otros 26,000 millones de dólares procedentes de una colocación privada de acciones, lo que eleva el volumen total de la operación a 107,300 millones de dólares. Anthropic supera así el récord establecido en junio de este año por SpaceX, la compañía aeroespacial del multimillonario Elon Musk.

Fundada en 2021 por antiguos integrantes de OpenAI, Anthropic ha necesitado apenas cinco años para alcanzar una valoración superior a la de corporaciones con décadas de trayectoria.

El contraste con Nvidia

El éxito bursátil de Anthropic coincide con un momento particularmente complejo para Nvidia, el gigante de los semiconductores, tras la renuncia de su fundador, Jensen Huang, el pasado 12 de noviembre.

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Desde principios de octubre, las acciones de Nvidia han perdido alrededor del 35 % de su valor. Paradójicamente, la multinacional figura entre los inversionistas que participan en la operación de Anthropic.

La nueva economía

Anthropic registró ingresos de 16,960 millones de dólares durante el tercer trimestre de 2026, aunque continúa reportando pérdidas operativas.

Su desembarco en Wall Street refleja la confianza de los inversionistas en el potencial comercial de la inteligencia artificial y la transformación de la economía mundial.

El protagonismo de estas compañías evidencia también un desplazamiento del poder empresarial hacia quienes controlan los semiconductores, la infraestructura informática y el desarrollo de los modelos de inteligencia artificial.