Desde la izquierda: Fernando Espinal, Gianna Franjul, Marcos Balaguer, Patricia Mena, Ludwig García, Daniel Peña y Eduardo Najri. ( CEDIDA POR INFADOMI )

La industria farmacéutica dominicana alcanzó exportaciones por 549.7 millones de dólares en 2025, registró 17,625 empleos formales y obtuvo una participación estimada de 64.4 % de las ventas privadas de ese mercado privado.

Así lo establece un estudio de impacto socioeconómico, elaborado por la firma Analytica para la Asociación de Industrias Farmacéuticas Dominicanas (Infadomi), que muestra que el mercado farmacéutico privado alcanzó un valor estimado de 1,262 millones de dólares el año pasado, tras registrar un crecimiento promedio anual de 7 % durante la última década.

De ese total, se estima que 812 millones de dólares correspondieron a ventas de fabricantes nacionales.

El estudio también evidencia el crecimiento de la actividad exportadora, cuyo valor pasó de 275.1 millones de dólares en 2014 a 549.7 millones en 2025, duplicándose en 11 años, con una expansión promedio anual de 6.5 %. Estados Unidos se mantiene como el principal destino, con el 53.3 % de las ventas al extanjero, mientras que América Latina aumentó su participación de 6.4 % a 17.5 % entre 2015 y el año pasado.

En materia laboral, la industria prácticamente duplicó sus empleos formales en la última década, al pasar de 9,026 puestos en 2015 a 17,625 en 2025. Además, el salario mensual promedio del sector alcanzó los 45,979 pesos en 2024, un 36 % por encima de los 33,790 pesos registrados en el conjunto del empleo formal dominicano.

Medicamentos de mayor complejidad

Patricia Mena Sturla, presidenta ejecutiva de Infadomi, señaló que los resultados respaldan la capacidad competitiva de la industria nacional y planteó la necesidad de avanzar hacia la producción de medicamentos de mayor complejidad, ampliar la presencia internacional y fortalecer las condiciones regulatorias para atraer nuevas inversiones.

La contribución tributaria también registró un crecimiento significativo, al pasar de 27.7 millones de dólares en 2015 a 74.2 millones en 2024. La fabricación farmacéutica representa el 0.4 % del producto interno bruto (PIB) y aporta el 0.57 % de las recaudaciones nacionales, una proporción superior a su peso en la economía.

Impacto en otras actividades

El impacto productivo se extiende a más de 30 actividades económicas. Solo en 2024, las compras realizadas por la industria alcanzaron 1,077 millones de dólares, generando encadenamientos con sectores como la industria química, plástica, metalmecánica y de servicios empresariales.

Durante la presentación de los resultados de la investigación, Ludwig García, pasado presidente y miembro del Consejo de Directores de la entidad, destacó que el estudio permite dimensionar la contribución de la fabricación nacional de medicamentos al empleo, las exportaciones y la economía dominicana.

La investigación, presentada con motivo del 40 aniversario de Infadomi, identifica entre las prioridades para sostener el crecimiento del sector la modernización de los registros sanitarios, el fortalecimiento de la Digemaps, la trazabilidad farmacéutica y el impulso a la innovación industrial.