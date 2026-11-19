Los pequeños comercios de la República Dominicana están renuentes a cumplir con la facturación electrónica de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y plantean un mecanismo más fácil y en "lenguaje" exclusivo para ellos.

Así lo manifestó este jueves Antonio Cruz Rojas, presidente del Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana (Conacerd), quien culpó a quienes elaboraron la Ley 32-23 de Facturación Electrónica el hecho de que las micro y pequeñas empresas no se hayan querido adaptar a la herramienta.

Cruz Rojas, quien habló en el marco de la celebración del 65 aniversario de la Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santo Domingo (Amaprosado), cuestionó la forma en la que negocios como colmados facturarían de forma electrónica los productos que venden.

"Un dueño de colmado desempeña 28 funciones, sin haber llegado a la facturación electrónica. Entonces, cuando la facturación electrónica llegue, yo le pregunto: ¿cómo vamos a facturar un huevo? ¿Cómo vamos a facturar un plátano, un guineo? Que una vecina pidió que le manden 500 pesos fiado y no lo ha pagado. Todos esos son factores que adolece el sector", explicó.

El pasado martes la DGII anunció una ampliación del plazo para que los micro y pequeños contribuyentes se incorporen al sistema de facturación electrónica. La decisión fue adoptada por instrucciones del Poder Ejecutivo, según informó la institución en un aviso oficial.

Modificar la ley

El titular de Conacerd planteó la modificación de la ley, aunque se mantenga su aplicación para las medianas y grandes empresas y que se cree un mecanismo diferente para las pequeñas.

"Le recomendamos a la Dirección General de Impuestos Internos que ese mecanismo que nosotros proponemos, ellos tienen en la mano cómo solucionarlo. ¿Por qué? Tienen la clasificación de los colmados: A, B, C, D y E. Se puede crear un mecanismo sencillo y decir cuánto va a pagar el colmado, sin mucha burocracia", manifestó.

El dirigente comercial sostuvo que, aunque comparte la idea del monotributo, esta figura implicaría ´una camisa de fuerza´ para el sector requiere una inversión considerable en la parte social para su aplicación.