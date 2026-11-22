Los participantes premiados y ejecutivos del Banco Popular. ( CEDIDA POR EL BANCO POPULAR )

El Banco Popular premió 11 proyectos emprendedores con 8.1 millones de pesos en capital semilla, como parte de su estrategia de apoyo al emprendimiento y al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas del país, a través de sus programas Impúlsate Popular, orientado a los jóvenes, e Impúlsate Silver, dirigido a los mayores de 60 años.

La novena edición de Impúlsate Popular, que promueve el talento joven y la transformación de ideas en negocios, estuvo enfocada este año en emprendimientos de base tecnológica.

En tanto, la segunda versión de Impúlsate Silver reconoció la capacidad de los emprendedores mayores para desarrollar iniciativas que transformen su trayectoria profesional, aficiones o pasiones en negocios sostenibles.

Las convocatorias para ambos programas reunieron más de 340 propuestas. Impúlsate Popular recibió más de 150 iniciativas, de las cuales 10 llegaron a la final y cinco resultaron premiadas, e Impúlsate Silver registró 186 proyectos, de los cuales 10 alcanzaron la etapa final y cinco fueron seleccionados para recibir reconocimientos.

Te puede interesar El 41 % de la cartera comercial del Banco Popular se destinó al financiamiento de las mipymes

Las dos iniciativas combinan capital semilla, formación, mentorías y acompañamiento para fortalecer las capacidades de los participantes y favorecer el crecimiento de sus negocios.

En Impúlsate Popular se entregaron 4.2 millones de pesos. Los proyectos LicitaHoy, OrionBim y Ecoproth recibieron 1.1 millones cada uno en capital semilla. CleanFlow obtuvo la mención de Innovación y ParqueameApp, la de Impacto Social.

En Impúlsate Silver se distribuyeron 3.9 millones de pesos en capital semilla. La Casa de Don Carlos obtuvo el primer lugar, con 1.5 millones; Cocotai recibió el segundo, con 700,000 pesos; Servipro Academy, el tercero, con 500,000; y Mater Cracker obtuvo una mención especial de 500,000 pesos.

Esta edición contó también con el apoyo de AFP Popular, que otorgó una mención especial de 700,000 pesos a Tertulia Dorada.

Ayuda para consolidar ideas de negocio

Durante la ceremonia de premiación, Giselle Moreno, vicepresidente de Área de Mercadeo del Banco Popular, explicó el alcance del apoyo que la entidad ofrece a los emprendedores.

"Para el Popular el talento emprendedor no tiene edad. Lo encontramos en un joven que desarrolla una solución tecnológica y también en una persona que convierte décadas de experiencia en oportunidades de crear y aportar, y que nos enseña que los sueños no tienen fecha de vencimiento. Nuestro papel es ayudarlos a transformar ese talento en negocios viables, sostenibles y con capacidad de crecer", expresó.

Estos programas de impulso al emprendimiento forman parte del ecosistema con el que el Popular guía a los emprendedores desde la maduración de sus ideas hasta la consolidación y crecimiento de sus negocios, integrando formación, mentoría, herramientas de gestión, soluciones digitales y acceso a distintas modalidades de financiamiento.