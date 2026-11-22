Visual de la renovada tarjeta de crédito y sus planes. ( CEDIDA POR QIK )

Qik Banco Digital Dominicano presentó nuevas soluciones en el marco de su cuarto aniversario, que están orientadas a ofrecer mayores beneficios y facilitar la gestión de las finanzas de sus clientes, entre ellas certificados compartidos, nuevos planes de beneficios para la tarjeta de crédito y el programa de lealtad Qik Up, que recompensa el uso de los distintos productos y servicios.

Los nuevos certificados compartidos permiten a dos personas ahorrar e invertir conjuntamente de manera completamente digital. Esta solución facilita que familiares y personas con metas en común puedan organizar sus recursos y avanzar juntos hacia sus objetivos, según explicó la entidad.

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El producto complementa la cuenta compartida y las tarjetas de crédito adicionales, ampliando las herramientas de Qik para la gestión de las finanzas en conjunto.

En tanto, la tarjeta de crédito se renueva en su diseño, mejoras de seguridad y tres planes de beneficios, denominados Tech, Go y Doer. Los clientes pueden elegir la opción que mejor se ajuste a su estilo de vida y sus prioridades de consumo, con cashback de hasta un 5 % en determinadas categorías.

Finalmente, el neobanco anunció el lanzamiento de Qik Up, una iniciativa a través de la cual los clientes acumulan puntos y suben de nivel al recibir su nómina en la cuenta Qik, pagar servicios, ahorrar y utilizar sus tarjetas en sus compras cotidianas. Así, distintas formas de gestionar su dinero con la entidad contribuyen a que puedan acceder a los beneficios del programa.

La propuesta reconoce la relación de cada cliente con el neobanco y reúne en un mismo programa actividades que forman parte de su día a día financiero.

Una relación basada en la confianza

"Estos cuatro años han sido posibles gracias a la confianza de nuestros clientes y al compromiso del equipo Qik. Nos llena de satisfacción acompañar a las personas a organizar su dinero, ahorrar y alcanzar sus metas. Con estas novedades, queremos que encuentren más valor en su relación con nosotros y más facilidades para sus finanzas del día a día", expresó Arturo Grullón, vicepresidente ejecutivo y gerente general de la entidad bancaria.

Desde el inicio de sus operaciones, Qik ha ampliado su oferta para que sus clientes puedan gestionar sus finanzas desde una aplicación móvil, sin necesidad de acudir a sucursales físicas. Las nuevas soluciones dan continuidad a esa propuesta de banca 100 % digital.