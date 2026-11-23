Manuel Corripio, Ligia Bonetti, Juan José Gutiérrez Mayorga y la periodista Alicia Ortega. ( CEDIDA A DL )

La capacidad y la preparación, más que el apellido, deben ser los criterios para elegir a quienes asumirán nuevas responsabilidades dentro de una empresa familiar, consideró la presidente ejecutiva de Grupo SID, Ligia Bonetti.

Bonetti planteó la reflexión durante el panel "Los desafíos del traspaso generacional de las empresas familiares", realizado en Casino Punta Cana como parte del encuentro anual de la Asociación Latinoamericana de Industrias Molineras (ALIM 2026).

La ejecutiva participó por invitación de la Asociación Dominicana de Industriales Molineros de Trigo (Adotrigo), junto a Manuel Corripio y Juan José Gutiérrez Mayorga. Los tres pertenecen a la tercera generación de sus respectivas familias empresarias.

Al abordar la trayectoria de Grupo SID, conglomerado integrado por las familias Bonetti, Armenteros y Vitienes, destacó el papel que han desempeñado los profesionales que han formado parte de la empresa desde sus inicios, tanto familiares como externos.

"Cuando toca confiarle una responsabilidad a alguien, debemos mirar más allá del apellido y reconocer el talento que nos hará llegar más lejos. A nuestra generación le corresponde, además, transmitir a quienes vienen detrás los valores que recibimos y lo que aprendimos de quienes dirigieron la empresa antes que nosotros", señaló.

El reto de la tercera generación

Bonetti cuestionó la idea de que la llegada de la tercera generación implique necesariamente el fracaso de una empresa familiar.

Reconoció que mantener el crecimiento representa un desafío y sostuvo que el relevo en la dirección supone una tarea permanente para las familias empresarias. En ese proceso, dijo, la manera en que sus integrantes se organizan, distribuyen responsabilidades y toman decisiones debe adaptarse a la evolución de la compañía.

Entre las ventajas de las empresas familiares, destacó la diversificación de sus negocios y la cercanía entre generaciones.

Sobre este último aspecto, explicó que quienes ocupan posiciones directivas pueden consultar a sus antecesores y conocer de primera mano las circunstancias y criterios que estuvieron detrás de decisiones que marcaron la trayectoria de la empresa.

Dijo que "esa cercanía" también implica una responsabilidad para las generaciones que actualmente están al frente de los negocios, agregó Bonetti, quien consideró que deben transmitir a quienes les sucedan tanto los valores recibidos como los conocimientos acumulados a lo largo de los años.

Mirada hacia 2036

Con la mirada puesta en los próximos 10 años, Bonetti señaló que uno de los desafíos será atraer a los jóvenes que eventualmente podrían asumir la dirección de las empresas familiares.

Para ello, consideró necesario darles espacio para desarrollar proyectos propios y aportar al país desde las empresas.

"Formar a la siguiente generación es tan importante como lograr que quiera sumarse", expresó.