Juguetes sexuales exhibidos en áreas infantiles, alimentos sin registro sanitario y productos de uso cotidiano que carecían de las autorizaciones correspondientes figuran entre los 35,147 artículos que el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) informó haber decomisado y destruido tras inspecciones en establecimientos comerciales de propietarios chinos.

El director ejecutivo de la institución, Eddy Alcántara, explicó este lunes que los productos fueron retirados durante operativos realizados en las últimas cuatro semanas en distintas provincias del país, por considerar que incumplían las disposiciones legales y representaban riesgos para los consumidores.

Entre las irregularidades denunciadas, Alcántara destacó la comercialización de juguetes sexuales sin los controles técnicos ni sanitarios correspondientes.

Según el funcionario, estos artículos destinados a adultos eran exhibidos en áreas infantiles o espacios de acceso general, donde podían ser observados por niños que acudían a los establecimientos acompañados de sus familiares.

Incumplimientos detectados

También aseguró que los inspectores encontraron productos comestibles y artículos de uso diario que carecían del registro y la autorización de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps).

Sin embargo, Pro Consumidor no precisó cuántas unidades correspondían a cada categoría, cuáles eran los alimentos decomisados ni las marcas de los productos destruidos.

Tampoco identificó los establecimientos donde se encontraron las mercancías ni detalló los riesgos sanitarios atribuidos a cada producto.

Los operativos se desarrollaron en el Gran Santo Domingo, Santiago, San Francisco de Macorís, La Vega, San Pedro de Macorís, Barahona, Puerto Plata, La Romana, Higüey y San Cristóbal, entre otras demarcaciones.

Medidas y sanciones

Alcántara sostuvo que algunos comerciantes han sido sorprendidos reiteradamente incumpliendo la Ley 358-05, sobre protección de los derechos del consumidor, y otras disposiciones que regulan la comercialización de mercancías.

El funcionario advirtió que las inspecciones continuarán y que se impondrán sanciones a los negocios que incumplan las normas dominicanas.

"La clausura de estos tipos de comercios continuará hasta lograr que los referidos ciudadanos ajusten sus empresas o comercios a los estándares legales de la República Dominicana", expresó.

La institución tampoco informó el valor económico de las 35,147 unidades destruidas ni cuántos establecimientos fueron afectados por estos decomisos.