De izquierda a derecha: Ramón -Monchy- Pérez, viceministro de Gestión y Operaciones del Servicio Exterior; la embajadora dominicana en Washington, María Castillo; los congresistas estadounidenses Dan Meuser y Adriano Espaillat; el canciller Víctor -Ito- Bisonó; la congresista Sylvia García y el congresista Vicente González; el viceministro de Política Exterior Bilateral, Francisco Caraballo; y la viceministra para Asuntos Económicos y Cooperación Internacional, Vilma Arbaje. ( DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA )

Las negociaciones para reducir los aranceles que afectan las exportaciones dominicanas hacia Estados Unidos continúan en suelo nacional, con la visita de una delegación de congresistas estadounidenses al ministro de Relaciones Exteriores, Víctor -Ito- Bisonó.

Este lunes, el canciller dominicano recibió a una delegación encabezada por el congresista republicano Dan Meuser, representante del distrito 9 de Pensilvania y presidente de la Subcomisión de Supervisión e Investigaciones del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

También participaron los congresistas demócratas Sylvia García, representante del distrito 29 de Texas, y Vicente González, del distrito 34 del mismo estado, acompañados por el congresista de origen dominicano Adriano Espaillat y su jefa de Gabinete, Johanny Adames.

Aunque no se precisó el estado de estas negociaciones, en el encuentro se abordaron los principales temas relacionados con los acuerdos comerciales entre ambas naciones.

Aranceles y negociaciones

Las autoridades dominicanas buscan revisar los aranceles del 12.5 % que afectan las exportaciones dominicanas y las exigencias estadounidenses de eliminar las licencias de importación que restringen la entrada del arroz norteamericano al mercado nacional.

"Recuerden que en el caso de República Dominicana estamos en un paquete donde hay 62 países más, no solamente somos nosotros, pero estamos en conversaciones directamente con ellos", expresó el ministro Bisonó.

Al ser preguntado sobre los avances relacionados con el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta), el funcionario sostuvo que las discusiones forman parte de un mismo proceso de revisión de las relaciones comerciales bilaterales.

Impacto en el costo de vida

Por su parte, el congresista Adriano Espaillat advirtió que la política arancelaria estadounidense no solo tiene repercusiones sobre República Dominicana, sino que también incide en el costo de la vida de los consumidores norteamericanos.

"El tema arancelario no solo impacta a la República Dominicana, sino también que impacta al costo de la vida en los Estados Unidos y a la canasta familiar", señaló.

Espaillat consideró que el próximo Congreso estadounidense deberá abordar esta situación, tomando en cuenta el incremento de los precios de los artículos de primera necesidad y los efectos de las medidas arancelarias sobre el comercio.

Licencias de importación de arroz

Las conversaciones comerciales se desarrollan en momentos en que Estados Unidos mantiene reclamos por las barreras que, a su juicio, todavía dificultan el acceso del arroz estadounidense al mercado dominicano.

El DR-Cafta contemplaba la eliminación progresiva de los aranceles sobre este cereal, hasta alcanzar el libre acceso a partir del 1 de enero de 2025, tras concluir un período de desgravación de 20 años.

Sin embargo, el Gobierno dominicano emitió el Decreto 693-24, mediante el cual estableció un contingente de 23,300 toneladas métricas de arroz libres de impuestos y un arancel del 99 % para las importaciones que superaran esa cantidad.

La disposición fue derogada el pasado 9 de septiembre, pero las autoridades estadounidenses y representantes del sector arrocero de ese país han insistido en que persisten restricciones mediante un sistema de licencias de importación no automáticas y discrecionales.

De acuerdo con informes del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), estas licencias continúan funcionando como barreras no arancelarias, pese a la eliminación del gravamen establecido mediante el decreto.

El 11 de septiembre, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) informó que había abordado el tema durante una reunión virtual con Bisonó, en la que valoró la derogación de la medida y planteó la posibilidad de avanzar hacia un acuerdo comercial recíproco.

Visitas a zonas francas

En ese escenario, las autoridades dominicanas buscan un entendimiento que permita reducir los aranceles adicionales sobre sus exportaciones, mientras procuran proteger la producción nacional de arroz y atender los compromisos comerciales asumidos con Estados Unidos.

Durante su estadía en República Dominicana, los legisladores estadounidenses agotarán una agenda de trabajo que incluye visitas a zonas francas, industrias y reuniones con representantes de sectores vinculados al comercio y la inversión.

De acuerdo con el canciller Bisonó, la delegación estará acompañada por la embajadora dominicana en Washington, María Isabel Castillo, y que también tendrá la oportunidad de conocer espacios culturales, entre ellos la Ciudad Colonial de Santo Domingo.

Bisonó destacó la importancia de mantener el diálogo con los legisladores estadounidenses y adelantó que existe la intención de dar continuidad a estos intercambios mediante una próxima visita a Washington.

En la reunión también participaron el viceministro de Política Exterior Bilateral, Francisco Caraballo; la viceministra para Asuntos Económicos y Cooperación Internacional, Vilma Arbaje; y el viceministro de Gestión y Operaciones del Servicio Exterior, Ramón -Monchy- Pérez, entre otros funcionarios.