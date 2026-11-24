El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, propuso este martes reunirse con las embajadas de los países de la Unión Europea para identificar qué impide avanzar a los proyectos de inversión pendientes y acordar una agenda de trabajo con cada país.

"Si falta un permiso, si falta alguna autorización, si falta algún financiamiento, vamos a trabajar en eso", dijo el ministro durante el Encuentro Empresarial Europeo, celebrado en el hotel Catalonia de Santo Domingo.

Sanz Lovatón señaló que, además de las inversiones europeas en turismo y energías renovables, hay oportunidades para cooperar en la formación en inteligencia artificial e incorporar a la República Dominicana a las cadenas de suministro europeas.

UE fue el principal inversor extranjero en 2024 y 2025

El embajador de la Unión Europea en el país, Raúl Fuentes Milani, afirmó que el bloque fue el principal inversor extranjero en la República Dominicana en 2024 y 2025 y que es su segundo socio comercial.

Añadió que la UE seguirá utilizando iniciativas como Global Gateway para ampliar sus inversiones en el país.

El diplomático señaló que las preferencias arancelarias y la cooperación técnica del Acuerdo de Asociación Económica entre la Unión Europea y el Cariforo han ayudado a diversificar la oferta exportable dominicana.

Según el comunicado del encuentro, las exportaciones dominicanas al bloque sumaron 1,156.7 millones de dólares en 2025, un aumento de 18.6 %.

Artur Cabré, representante de la presidencia de la Eurocámara República Dominicana, destacó el peso de las empresas españolas en la inversión europea en el país. Atribuyó el interés de los inversionistas a la estabilidad política y al crecimiento de la economía dominicana.

Cabré instó a los empresarios dominicanos y europeos a ampliar sus inversiones y explorar nuevos sectores. "No nos conformemos con celebrar las cifras de ayer, hagamos de ellas el piso sobre el cual construir en la próxima década en unidad compartida", dijo.

Integración regional y oportunidades en semiconductores

En el primer panel participaron Vilma Arbaje, viceministra para Asuntos Económicos y Cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores, Daniel Peña, viceministro de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, y Vladimir Pimentel, director ejecutivo de ProDominicana. Damian Kaminski, jefe de Comercio de la Unión Europea para el Caribe, moderó ambos paneles.

Arbaje pidió a la representación europea explorar mecanismos que permitan a la República Dominicana integrar insumos y procesos productivos de Centroamérica y Sudamérica en sus exportaciones a la UE. También planteó reforzar la coordinación con el Cariforo y promover inversiones europeas en conectividad marítima y aérea.

Peña señaló que la experiencia dominicana en la fabricación de dispositivos médicos y componentes electrónicos en zonas francas ofrece una base para atraer inversiones en ensamblaje y pruebas de semiconductores. También mencionó oportunidades en energía y en la industria farmacéutica.

Pimentel informó que 683 empresas dominicanas exportaron al mercado europeo en 2025. Señaló que ampliar la capacidad local para realizar ensayos especializados y facilitar el financiamiento para adquirir equipos ayudaría a más mipymes a cumplir las exigencias de ese mercado.

Exportadores proponen agilizar los controles sanitarios

En el segundo panel intervinieron Miguel Lama, de Cofex; Ewald Heinsen, de ET Heinsen, y Manuel Machado, de Vima Dominicana. Los empresarios analizaron los obstáculos que enfrentan los exportadores e importadores antes del embarque y al llegar la mercancía a destino.

Lama, cuya empresa exporta aguacates, pitahayas y mangos, explicó que mantener un volumen constante y cumplir las certificaciones de cada mercado son condiciones para sostener las ventas en Europa.

Propuso establecer en el país un laboratorio que permita realizar verificaciones sanitarias reconocidas por la Unión Europea y reducir las demoras en los envíos de perecederos.

Heinsen señaló que cinco navieras conectan el puerto de Caucedo con el norte de Europa en nueve días. Dijo que aún hay margen para mejorar la coordinación de los documentos y preservar la cadena de frío durante las inspecciones. También propuso agrupar en un mismo contenedor los envíos de empresas que carecen de volumen suficiente para llenarlo por separado.

Machado pidió seguir simplificando los trámites aduaneros y sanitarios. Ilustró la importancia de conocer las reglas de origen con el caso del salmón ahumado que se procesa en Dinamarca con pescado de origen noruego. Explicó que esa diferencia puede incidir en el acceso a las preferencias arancelarias del acuerdo.

El encuentro, organizado por la Unión Europea y la Eurocámara República Dominicana con el respaldo de ProDominicana, reunió a cerca de 100 empresarios. La jornada cerró con la entrega de certificados a los participantes del primer Curso Especializado de Comercio con la Unión Europea.