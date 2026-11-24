Eduardo Sanz Lovatón, la vicepresidenta Raquel Peña, Alejandra Betancourt, Ligia Bonetti y Manuel Corripio ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

La industria molinera dominicana registró ventas por 31,535 millones durante 2025, equivalentes a unos 500 millones de dólares, según un estudio presentado por la Asociación Dominicana de Industriales Molineros de Trigo (Adotrigo) durante la apertura de la Asamblea Anual de la Industria Molinera de Trigo de América Latina (ALIM 2026), celebrada en Punta Cana.

De acuerdo con la investigación, elaborada por la firma DASA, el 88 % de las ventas del sector se destina al mercado local. La actividad genera 3,462 empleos formales directos y alcanza un impacto estimado de 16,900 puestos al incluir los vinculados a proveedores, distribución y comercio.

Las empresas molineras realizaron compras por 9,911 millones de pesos a proveedores nacionales durante el pasado año, mientras que su contribución fiscal, incluidos los encadenamientos productivos, alcanzó 9,181 millones de pesos.

En materia de comercio exterior, el país importó 674,000 toneladas de trigo por un valor de 175 millones de dólares. En tanto, las exportaciones de harina, pastas y galletas alcanzaron 128 millones de dólares.

Apoyo a la producción

Durante la apertura del encuentro, que reúne a más de 550 participantes de más de 30 países, la vicepresidenta Raquel Peña destacó el crecimiento de 5.4 % del valor agregado de la agricultura en 2025.

La funcionaria también informó que el Banco Agrícola formalizó préstamos por más de 26,000 millones de pesos en beneficio de cerca de 19,000 productores.

De su lado, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, indicó que entre 2021 y 2025 el Gobierno destinó más de 4,500 millones de pesos en subsidios a productos alimenticios esenciales, especialmente trigo, harina y sus derivados, para mitigar el impacto de los costos internacionales.

El funcionario agregó que en 2026 se han destinado más de 400 millones de pesos en compensaciones al precio del saco de harina, con el propósito de contribuir a mantener estable el precio del pan popular.

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